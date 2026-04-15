Stellantis vjen me furgonin e vogël elektrik që synon rrugët e Evropës
Grupi automobilistik Stellantis po zgjeron ofertën e tij në Evropë me një mjet të ri për shpërndarje urbane, i zhvilluar në bashkëpunim me Leapmotor.
Modeli bazohet në Leapmotor T03 dhe është përshtatur në një furgon me dy vende, duke zëvendësuar sediljet e pasme me një hapësirë ngarkese prej 657 litrash.
Automjeti është projektuar për rrugët e ngushta të qyteteve evropiane dhe vjen me motor elektrik pa emetime, duke ofruar një autonomi deri në 256 km sipas standardit WLTP.
Megjithatë, kapaciteti i ngarkesës prej vetëm 220 kg mbetet i kufizuar, duke e bërë atë më të përshtatshëm për dërgesa të lehta urbane.
Brenda, ai ofron pajisje moderne si ekran dixhital 8 inç dhe sistem infotainment 10.1 inç, së bashku me teknologji të avancuara sigurie.
Prodhimi për tregun evropian pritet të finalizohet në fabrikën Mirafiori në Torino, ndërsa modeli bazë vazhdon të prodhohet në Kinë. /Telegrafi/