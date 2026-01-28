Starmer hedh poshtë thirrjen e kryeministrit kanadez për aleancë të 'fuqisë së mesme'
Keir Starmer hodhi poshtë thirrjen e homologut të tij kanadez që vendet e mesme të bashkohen përballë fuqive globale të paparashikueshme - dhe këmbënguli se qasja e tij britanike "e bazuar në logjikën e shëndoshë" do të funksionojë mirë.
Kryeministri britanik mbërrin ka arritur në Kinë për një udhëtim që synon të rifillojë marrëdhënien e Mbretërisë së Bashkuar me superfuqinë aziatike.
Ai është udhëheqësi i fundit perëndimor që bën vizitën - e cila do të përfshijë një takim me presidentin kinez Xi Jinping - pas udhëtimeve të Carney dhe Emmanuel Macron të Francës.
Carney përdori një fjalim djegës në Forumin Ekonomik Botëror javën e kaluar për të paralajmëruar për "këputjen" e shkaktuar nga "fuqitë e mëdha" që veprojnë në interesin e tyre vetjak.
Ndërsa ai nuk përmendi administratën e Donald Trump, fjalimi e acaroi presidentin e SHBA-së, i cili këmbënguli: "Kanadaja jeton për shkak të Shteteve të Bashkuara".
Kryeministri kanadez kishte bërë thirrje që fuqitë e mesme të punojnë së bashku për të "ndërtuar diçka më të madhe, më të mirë, më të fortë, më të drejtë".
Starmer u shty për këto vërejtje në bordin e fluturimit të tij për në Kinë të martën. I pyetur nëse ai ishte dakord që rendi i vjetër global ka vdekur - dhe nëse fuqitë më të vogla duhet të bashkohen për t'iu kundërvënë SHBA-së dhe Kinës, Starmer mbrojti politikën e tij të përpjekjes për të ndërtuar ura me Trump, Xi dhe Bashkimin Evropian të gjithë në të njëjtën kohë.
"Unë jam një pragmatist, një pragmatist britanik që zbaton logjikën e shëndoshë, dhe për këtë arsye jam i kënaqur që kemi një marrëdhënie të mirë me SHBA-në në mbrojtje, siguri, inteligjencë dhe në tregti dhe prosperitet. Është shumë e rëndësishme që ta ruajmë atë marrëdhënie të mirë", tha ai.
"Po ashtu, ne po ecim përpara me një marrëdhënie më të mirë me BE-në. Patëm një samit shumë të mirë vitin e kaluar me 10 fije marrëveshjeje. Do të kemi një samit tjetër këtë vit me BE-në, i cili shpresoj se do të jetë përsëritës, si dhe do të ndjekë atë që kemi rënë dakord tashmë. Dhe kam thënë vazhdimisht se nuk po zgjedh midis SHBA-së dhe Evropës. Jam vërtet i lumtur që Mbretëria e Bashkuar ka marrëdhënie të mira me të dyja", shtoi ai.
Qeveria e Starmer - e cila përballet me presion nga partitë opozitare në vend, ndërsa riangazhohet me Kinën - ka theksuar se dëshiron të bashkëpunojë, të konkurrojë dhe të sfidojë Pekinin kur është e nevojshme, ndërsa përpiqet të ndërtojë lidhje ekonomike për të ndihmuar ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar në vështirësi.
"Padyshim, Kina është ekonomia e dytë më e madhe në botë, një nga partnerët tanë më të mëdhenj tregtarë", tha të martën kryeministri britanik - i cili me një grup drejtuesish ekzekutivë britanikë dhe përfaqësuesish biznesi po qëndron në Kinë.
"Dhe nën qeverinë e fundit, ne u zhvendosëm nga epoka e artë në epokën e akullnajave. Dhe ajo që dua të bëj është të ndjek qasjen që kam përcaktuar disa herë deri më tani... e cila është një qasje gjithëpërfshirëse dhe konsistente ndaj Kinës. Unë mendoj se ka mundësi, por padyshim që nuk do të bëjmë kurrë kompromis me sigurinë kombëtare duke i shfrytëzuar këto mundësi", shtoi ai. /Telegrafi/