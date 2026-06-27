Stadiumet heshtën për Venezuelën, bota e sportit nderon viktimat e tërmeteve
Ngjarjet më të mëdha sportive në Amerikën e Veriut dhe në arenën ndërkombëtare kanë shprehur solidaritetin e tyre me viktimat e tërmeteve shkatërruese në Venezuelë.
Në SHBA, ekipet e Ligës Kryesore të Bejsbollit (MLB) nderuan të prekurit me një minutë heshtje përpara fillimit të ndeshjeve.
Mes skuadrave që iu bashkuan këtij homazhi ishte edhe Los Angeles Angels.
Përveç kësaj, shumë lojtarë dhe trajnerë mbanin veshje, shirita ose pajisje me simbole dhe ngjyra të Venezuelës, në shenjë mbështetjeje dhe solidariteti me popullin e prekur.
Mbështetja u shtri edhe në futbollin ndërkombëtar.
Përpara të gjitha ndeshjeve të zhvilluara dje në Kupën e Botës FIFA u mbajt një minutë heshtje në nderim të viktimave të tërmeteve. /Telegrafi/
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