Sporting ëndërron rikthimin e CR7 – A po afrohet momenti historik?
Cristiano Ronaldo vazhdon të jetë në mosmarrëveshje me Al Nassr, ndërsa spekulimet për një rikthim sensacional te Sporting CP janë shtuar ndjeshëm pas nënshkrimit të një marrëveshjeje të re.
Portugezi raportohet se është i pakënaqur në Arabinë Saudite, duke besuar se disa skuadra të tjera të kampionatit po marrin mbështetje politike më të favorshme sesa Al Nassr. 41-vjeçari nuk ka arritur të fitojë trofe madhorë që prej transferimit nga Manchester United, ndërsa vazhdon ndjekjen e objektivit personal prej 1000 golash në karrierë.
Ronaldo nuk ka luajtur në dy ndeshjet e fundit të Al Nassr për shkak të këtij konflikti të vazhdueshëm, dhe aktualisht nuk ka sinjale të qarta për një zgjidhje të afërt.
Nga ana tjetër, Saudi Pro League ka reaguar ndaj situatës me një deklaratë zyrtare.
“Cristiano ka qenë plotësisht i angazhuar me Al Nassr që nga ardhja e tij dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në rritjen dhe ambicien e klubit. Si çdo garues elitar, ai dëshiron të fitojë. Por asnjë individ – sado i rëndësishëm – nuk merr vendime përtej klubit të tij”.
Rikthimi te Sporting, një zë gjithnjë e më aktiv
E ardhmja e Ronaldos është vënë seriozisht në pikëpyetje, me raportime që sugjerojnë se ai mund të largohet që në verë, një vit para skadimit të kontratës.
Një nga pistat më të përfolura është rikthimi te Sporting, klubi ku ai u formua në akademi deri në moshën 18-vjeçare. Financiarisht, një lëvizje e tillë do të kërkonte një sakrificë të madhe nga ana e tij, por ideja mbetet e hapur.
Kompania e Ronaldos nënshkruan me Sportingun
Një tjetër sinjal që ka nxitur spekulimet është fakti se kompania e Ronaldos, AVA CR7, ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Sportingun.
“Kampionët rikuperohen me cilësi. Jemi krenarë që bashkëpunojmë me Sporting CP dhe mbështesim çdo atlet në rrugën drejt suksesit”, thuhej në postimin e kompanisë në Instagram.
Ky zhvillim ka rritur zërat për një rikthim emocional të Ronaldos në Lisbonë, në një kapitull të fundit potencial të karrierës së tij legjendare./Telegrafi