Spitali i Gjilanit ofroi mbi 150 mijë shërbime specialistike gjatë vitit 2025
Spitali i Përgjithshëm i Gjilanit ka realizuar gjithsej 150 mijë e 68 shërbime specialistike gjatë periudhës janar–dhjetor 2025, bëhet e ditur në njoftimin zyrtar të këtij institucioni shëndetësor.
Sipas të dhënave, në ambulancat specialistike të spitalit gjatë vitit 2025 kanë marrë shërbime shëndetësore 150 mijë e 68 pacientë, duke dëshmuar fluks të lartë dhe angazhim të vazhdueshëm të stafit mjekësor.
Po ashtu, gjatë kësaj periudhe janë trajtuar në repartet spitalore gjithsej 14 mijë e 72 pacientë të shtrirë, në të gjitha shërbimet e spitalit.
Nga Spitali i Përgjithshëm i Gjilanit theksohet se angazhimi për ofrimin e shërbimeve shëndetësore cilësore dhe të sigurta mbetet i pandërprerë, ndërsa shëndeti i pacientëve vazhdon të jetë prioritet kryesor.
Institucioni njofton se do të shfrytëzojë të gjitha kapacitetet në dispozicion për t’u dalë në ndihmë pacientëve që kanë nevojë për trajtim mjekësor, duke ofruar shërbime shëndetësore pa ndërprerje, 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë. /Telegrafi/