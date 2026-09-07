“Spider-Man: Brand New Day” dominon për të gjashtën fundjavë radhazi, pranë rekordit të “Avengers: Endgame”
“Spider-Man: Brand New Day” qëndroi në vendin e parë në arkëtimet e kinemave në SHBA për të gjashtën fundjavë radhazi, një arritje e rrallë që dëshmon jo vetëm qëndrueshmërinë e jashtëzakonshme të filmit, por edhe mungesën e konkurrencës së fortë në kinema.
“Brand New Day” arkëtoi 18 milionë dollarë gjatë fundjavës, ndërsa parashikohet të arrijë në 23.3 milionë dollarë deri të hënën, gjatë festës së Labor Day.
Aventura e fundit e Peter Parker po shijon qëndrimin më të gjatë në krye të klasifikimit që nga filmi “Avatar: The Way of Water” i vitit 2022, i cili qëndroi në vendin e parë për shtatë fundjava radhazi.
Me 923 milionë dollarë të arkëtuara deri tani në Amerikën e Veriut, “Brand New Day” pritet së shpejti të kalojë “Star Wars: The Force Awakens” të vitit 2015, i cili arkëtoi 936 milionë dollarë pa llogaritur inflacionin, duke u bërë filmi me fitimet më të larta të të gjitha kohërave në arkëtimet e brendshme.
Ndërkohë, adaptimi i katërt i “Spider-Man” nga Sony, me Tom Holland në rolin kryesor, ka gjeneruar 2.4 miliardë dollarë në mbarë botën.
Kjo e rendit filmin si prodhimin e tretë me fitimet më të larta të të gjitha kohërave, pas “Avatar” të vitit 2009 me 2.9 miliardë dollarë dhe “Avengers: Endgame” me 2.7 miliardë dollarë, ndërsa lë pas “Avatar: The Way of Water” të vitit 2022, i cili arkëtoi 2.3 miliardë dollarë.
Fundjava e Labor Day shënon përfundimin e sezonit më të suksesshëm veror të filmave që nga pandemia e COVID-19, e cila tronditi industrinë e kinemasë në vitin 2020. Sipas Rentrak, shitjet e biletave në SHBA nga maji deri në fillim të shtatorit arritën në 4.73 miliardë dollarë.
Këto të ardhura nuk ishin thjesht të larta sipas standardeve të periudhës pas pandemisë. Ato përbëjnë sezonin e dytë veror më të suksesshëm të të gjitha kohërave, shumë pranë rekordit prej 4.755 miliardë dollarësh, pa llogaritur inflacionin, të vendosur në vitin 2013.
Disa filma blockbuster, përfshirë produksione të mëdha të studiove si “Spider-Man: Brand New Day”, “The Odyssey”, “Toy Story 5” dhe “The Devil Wears Prada 2”, si dhe surprizat e suksesshme të kinemasë së pavarur si “Obsession” dhe “Backrooms”, ishin përgjegjës për suksesin e jashtëzakonshëm të sezonit veror.
Këto suksese ndihmuan në kompensimin e disa dështimeve të kushtueshme me buxhete të mëdha, përfshirë versionin live-action të “Moana” nga Disney, “Supergirl” nga Warner Bros. dhe DC, si dhe “Masters of the Universe” nga Amazon MGM.
“Ky verë mund të shënojë një pikë kthese të rëndësishme për kinematë”, thotë Paul Dergarabedian nga Rentrak. “Mbi të gjitha, ajo shërben si një kujtesë e fuqishme për veçantinë e përvojës së të shkuarit në kinema dhe për faktin se sa shumë kënaqësi u sjell njerëzve të shohin filma në sallat e kinemasë.”
Fatkeqësisht, sezoni veror po përfundon më shumë me një zbehje sesa me një shpërthim. “Spider-Man: Brand New Day” triumfoi ndaj disa filmave të rinj, por zhgënjyes, të publikuar gjatë fundjavës së festës, përfshirë thrillerin kriminal me klasifikim për të rritur “By Any Means” nga Paramount, vazhdimin plot ankth “Fall 2: Deadpoint” nga Lionsgate dhe filmin aksion-horror “Onslaught” nga A24.