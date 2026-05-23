Spasovski: LSDM duhet të analizojë arsyet e rënies së besimit tek qytetarët
Deputeti dhe ish-ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, vlerëson se Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë duhet sinqerisht dhe në mënyrë të thelluar t’i analizojë arsyet e rënies së besimit te qytetarët, nëse dëshiron ta rikthejë mbështetjen e tyre.
Në paraqitjen e tij në 4TV, Spasovski bëri një analizë kritike të shtatë viteve të qeverisjes së partisë.
Ai theksoi se në rezultatin zgjedhor kanë ndikuar disa faktorë – nga politika kontestuese kadrovike, deri te pritjet e paplotësuara për drejtësi dhe reforma në sistemin gjyqësor.
“Dikush do të thotë se faktor ishte partneri i koalicionit (BDI), dhe kjo është e vërtetë. Por, mendoj se edhe ne vetë – përmes politikës kadrovike dhe disa vendimeve që u morën – ndikuam në këtë rezultat. Më së shumti mungoi drejtësia, reforma më e madhe në sistemin gjyqësor dhe një mënyrë tjetër funksionimi. Qytetarët e prisnin këtë pas rrëzimit të regjimit të mëparshëm, ndërsa pritjet e mëdha gjithmonë sjellin zhgënjime të mëdha”, deklaroi Spasovski.
Ai kritikoi edhe të gjithë sistemin politik në vend, duke vlerësuar se të gjitha partitë përballen me problemin e klientelizmit, i cili sjell përfitime afatshkurtra politike, por afatgjatë krijon dëme të mëdha për shtetin.
Sipas Spasovskit, partitë shpesh fokusohen në zgjidhjen e interesave individuale, punësime dhe ndarjen e funksioneve, ndërsa shumica e qytetarëve presin zgjidhje sistemore dhe institucione funksionale.
“Shteti nuk guxon të orientohet drejt përmbushjes së interesave të individëve. Shumica e qytetarëve presin politika të mëdha për të mirën e shtetit – sistem të fortë, drejtësi funksionale, mjedis të shëndetshëm jetësor, ajër të pastër dhe forcim të kapaciteteve demokratike të institucioneve. Sistemi më në fund duhet të vihet në funksion të popullit, e jo të partive”, porositi ai.
Si një nga problemet kyçe, Spasovski e veçoi mënyrën e të menduarit dhe qasjen ndaj ndryshimeve shoqërore.
“Reforma duhet të jetë së pari reformë e mendjes, reformë e mënyrës sonë të të menduarit. Ne shpesh krahasohemi me Gjermaninë, Suedinë apo Norvegjinë. Por atje qytetarët ndërtohen si karaktere me norma të larta morale dhe etike, prandaj ajo që është e shkruar në ligjet e tyre është vetëm produkt natyror i moralit të tyre. Tek ne situata është e kundërt – ne duam përmes teksteve ligjore t’ia imponojmë moralin dhe etikën kombit. Kjo thjesht nuk është e mundur”, tha Spasovski.