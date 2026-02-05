Spanja në alarm të kuq, shira të rrëmbyeshëm godasin vendin
Mijëra njerëz u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre në të gjithë Spanjën jugore të mërkurën, ndërsa një stuhi që solli atë që parashikuesit e motit e përshkruan si shi “të jashtëzakonshëm” goditi gadishullin Iberik, duke mbyllur shkollat dhe duke anuluar shërbimet hekurudhore.
Agjencia meteorologjike spanjolle AEMET vendosi disa pjesë të rajonit jugor të Andaluzisë nën alarmin më të lartë të kuq për reshje të rrëmbyeshme, duke paralajmëruar se stuhia Leonardo mund të shkaktojë përmbytje dhe rrëshqitje toke.
Qindra ushtarë u vendosën në vend për të ndihmuar shërbimet e shpëtimit, ndërsa të gjitha shkollat andaluziane u mbyllën përveç provincës më lindore të rajonit, Almeria.
Ndryshe, në tetor 2024 Spanja pësoi përmbytjet më vdekjeprurëse në dekada me më shumë se 230 të vdekur, kryesisht në rajonin lindor të Valencias.
Në Portugalinë fqinje, ku moti i keq vrau pesë persona javën e kaluar, një pjesë e bregdetit ishte nën alarm portokalli ndërsa uragani Leonardo erdhi nga Oqeani Atlantik.
Shërbimet e emergjencës iu përgjigjën pothuajse 200 incidenteve, duke përfshirë përmbytje lokale, rrëshqitje toke dhe rrëzime pemësh, të cilat nuk shkaktuan viktima ose dëme të mëdha.
Shkencëtarët thonë se ndryshimet klimatike të shkaktuara nga njeriu po i bëjnë ngjarjet ekstreme të motit më të gjata, më të shpeshta dhe më intensive. /Telegrafi/