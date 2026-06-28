Spanja heq Gjibraltarin nga lista e saj e parajsave tatimore pas 35 vitesh, shton Rusinë
Spanja ka hequr zyrtarisht Gjibraltarin nga lista e saj e juridiksioneve tatimore jo-bashkëpunuese pas 35 vitesh, sipas një urdhri ministror të botuar të shtunën në Gazetën Zyrtare të Shtetit.
Vendimi konfirmon diçka që kishte qenë në tryezë për vite me radhë: Spanja nuk e konsideron më Gjibraltarin një parajsë tatimore, së bashku me Barbadosin, Samoan, Sejshelin dhe Trinidadin dhe Tobagon, transmeton Telegrafi.
Vendimi mbështetet nga kritere teknike, jo nga gjeste diplomatike. Gjibraltari nënshkroi një marrëveshje dypalëshe mbi bashkëpunimin tatimor me Spanjën në vitin 2019, e cila hyri në fuqi në mars 2021, dhe zbatimi i saj është konsideruar i kënaqshëm.
Ministria Spanjolle e Financave thekson se Gjibraltari është pjesë e Forumit Global mbi Transparencën dhe Shkëmbimin e Informacionit për Qëllime Tatimore dhe se nuk operon më një regjim me taksa të ulëta ose zero sipas standardeve të OECD-së.
Territori gjithashtu merr pjesë në Kornizën Gjithëpërfshirëse mbi BEPS dhe ka ratifikuar Shtyllën e Dytë, marrëveshjen e OECD-së që përcakton një taksë minimale globale prej 15% për shumëkombëshet.
Heqja e Gjibraltarit nga lista nuk është një mirësjellje diplomatike: është njohja teknike se ai përputhet me rregullat ndërkombëtare të taksave, diçka që nuk mund të verifikohej për 35 vjet.
Kryeministri i Gjibraltarit, Fabian Picardo, e priti këtë veprim me lehtësim, duke e quajtur atë "një padrejtësi historike prej më shumë se 30 vjetësh" dhe duke thënë se ishte diçka që "duhej të kishte ndodhur shumë kohë më parë".
Masa gjithashtu ka një dimension të menjëhershëm evropian. Marrëveshja e paraqitur nga Komisioni Evropian në Këshill në shkurt 2026 përcakton, ndër të tjera, angazhime për taksimin e drejtë dhe standardet kundër evazionit fiskal në përputhje me kriteret e OECD-së, diçka që kritikët e kishin kërkuar prej vitesh.
Heqja e Gjibraltarit nga lista e Spanjës vjen pikërisht në kohën kur kuadri rregullator midis Shkëmbit, BE-së dhe Mbretërisë së Bashkuar fillon të marrë formë përfundimtare pas Brexit-it.
Megjithatë, vendimi nuk i ka shpëtuar kritikave. Organizata të tilla si Rrjeti i Drejtësisë Tatimore e rendisin Gjibraltarin në vendin e 37-të në renditjen e tyre të parajsave tatimore të korporatave dhe vlerësojnë se territori shkakton humbje vjetore të të ardhurave prej 7.354 miliardë dollarësh amerikanë për vendet e tjera.
Ekspertët në taksimin ndërkombëtar theksojnë se listat zyrtare matin vetëm shkëmbimin formal të informacionit, jo praktikat aktuale tatimore.
Në anën tjetër të këtij përditësimi, Rusia i bashkohet, për herë të parë, listës së juridiksioneve jo-bashkëpunuese të Spanjës. Bashkimi Evropian e kishte vendosur tashmë atë në listën e vet të zezë në shkurt 2023, për shkak të mungesës së bashkëpunimit të Moskës në çështjet tatimore me bllokun.
Spanja tani po ndjek të njëjtën qasje, duke identifikuar një regjim tatimor që konsiderohet i dëmshëm sipas standardeve ndërkombëtare.
Në praktikë, ndikimi i drejtpërdrejtë ekonomik i këtij veprimi është i kufizuar. Sanksionet e vendosura për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Rusia tashmë kanë kufizuar rëndë flukset ekonomike midis Spanjës dhe Rusisë, kështu që përfshirja në listë thjesht shton një shtresë tjetër kontrolli në marrëdhëniet tregtare që janë tashmë shumë të kufizuara.
Ky veprim rrit presionin mbi kapitalin rus në Spanjë dhe i bën transaksionet me subjektet ruse më të vështira, duke përfshirë ato të kryera nga kompanitë spanjolle që ende mbajnë lidhje të kufizuara tregtare me Moskën. /Telegrafi/