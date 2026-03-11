Spanja do të lansojë një mjet të ri për të matur urrejtjen në rrjetet sociale
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sánchez, ka njoftuar se qeveria planifikon të prezantojë një mjet të ri për të matur gjuhën e urrejtjes në rrjetet sociale.
Njoftimi u bë gjatë Samitit të parë Ndërkombëtar kundër Urrejtjes dhe Ngacmimit Digjital në Madrid.
Sistemi i quajtur HODIO do të analizojë përhapjen e mesazheve të urrejtjes dhe ndikimin e algoritmeve në përmbajtjen polarizuese.
Sipas Sánchez, rrjetet sociale nuk mund të mbeten një hapësirë pa rregulla, pasi gjuha e urrejtjes po shndërrohet në një mjet të fortë polarizimi.
Mjeti do të analizojë sasi të mëdha të aktivitetit publik në internet për të matur intensitetin dhe shtrirjen e kësaj dukurie.
Qeveria spanjolle thotë se të dhënat do të ndihmojnë në hartimin e politikave më efektive kundër ngacmimeve digjitale. /Telegrafi/