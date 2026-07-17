Sot u regjistruan 12 zjarre në të gjithë Maqedoninë e Veriut
Që nga ora 18:00 e sotme, në vend janë regjistruar 12 zjarre, nga të cilat vetëm një është aktiv, njoftoi Qendra për Menaxhimin e Krizave (QMK).
Zjarri është aktiv në Komunën e Koçanit, pranë fshatit Rajçani, pranë kishës "Trinia e Shenjtë", ku po digjet bimësi e ulët.
Ndërkohë, janë shuar 11 zjarre. Ndërhyrje u kryen në Strumicë pranë fshatit Dobrejci, Kratovë pranë fshatit Zheleznicë, Novo Sellë pranë fshatit Bajkovë, Strugë pranë fshatit Dellogozhdë, Veles pranë varrezave të kishës "Shën Spas", Tetovë pranë fshatit Falishë, Zhelinë pranë fshatit Trebosh, Vrapçisht, Kumanovë pranë fshatit Novo Sellë, Haraçinë pranë fshatit Grushinë dhe në Komunën e Ilindenit, në Ajvatovski Pat.
Këto zjarre dogjën bimësi të ulët, kashtë, deponi, mbeturina dhe breza pyjorë. Sipas QMK-së, të gjitha janë lokalizuar dhe shuar me sukses./Telegrafi/