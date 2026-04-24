Sot ditë zie në Kosovë, në nderim të jetës dhe veprës së Rexhep Qosjes
Ushtruesja e Detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, Albulena Haxhiu, në mbështetje të Kushtetutës së Kosovës, ka marrë vendim që të premten e 24 prillit 2026 të shpall Ditë zie shtetërore në Republikën e Kosovës në nderim të jetës dhe veprës së akademik Rexhep Qosjes.
Rexhep Qosja vdiq të enjten, më 23 prill.
“Në nderim të jetës dhe veprës së akademik Rexhep Qosja, dita e nesërme, e premte, 24 prill 2026, shpallet Ditë zie shtetërore në Republikën e Kosovës. Me këtë vendim, shteti ynë shpreh nderimin dhe mirënjohjen për një personalitet që i dha kulturës shqiptare dije, vepër dhe autoritet”, ka thënë U.D. Presidentja Haxhiu.
Varrimi i të ndjerit është bërë po të enjten, në një ceremoni familjare, pasi ishte amanet i vetë profesor Qosjes.
Ai kishte kërkuar që të varroset pa ritual fetar dhe pa praninë e autoriteteve zyrtare. /Telegrafi/