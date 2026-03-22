Sony thotë se gjenerimi i kornizave me inteligjencë artificiale do të vijë në PlayStation në një moment në të ardhmen
Në një intervistë, arkitekti kryesor i sistemit të Sony PlayStation, Mark Cerny, tha se kompania po punon ngushtë me AMD për të ofruar gjenerim kornizash të mundësuar nga inteligjenca artificiale në PlayStation.
Qëllimi kryesor është të përmirësohet shpejtësia e kornizave pa pasur nevojë të mbështetet në harduer më të fuqishëm.
Sony dhe AMD tashmë po punojnë në Projektin Amethyst, i cili është një teknologji e të mësuarit të makinës grafike e akorduar posaçërisht për harduerin e PlayStation.
Paketa e ardhshme FSR Redstone e AMD-së hedh themelet e projektit dhe ofron jo vetëm përmirësim, por edhe gjenerim kornizash dhe rindërtim rrezesh.
Është interesante se veçoria ekzistuese PlayStation Spectral Super Resolution tashmë ndan disa elementë kryesorë me FSR Redstone të AMD-së. Prandaj, nuk është saktësisht e re, por një përmirësim i teknologjisë aktuale.
Fatkeqësisht, Mark Cerny tha se veçoria e mundësuar nga inteligjenca artificiale nuk pritet të vijë së shpejti dhe padyshim jo brenda këtij viti.
Sidoqoftë, është e qartë se Sony dhe AMD tashmë kanë hedhur themelet dhe shpresojmë se do të shohim një pamje të kësaj veçorie vitin e ardhshëm.