Sllovakët i shpallin “luftë” këmbësorëve që përdorin telefonin në vendkalimet e këmbësorëve
Nga shtatori i këtij viti, këmbësorët në Sllovaki do të përballen me gjoba nëse në vendkalimet e këmbësorëve shikojnë ekranin e telefonit në vend që të jenë të përqendruar te trafiku.
Kjo ka hapur diskutimin nëse edhe vendet e tjera evropiane duhet të marrin masa të ngjashme.
Pamja është e njohur për pothuajse çdo shofer: një person afrohet te zebra me sytë e ngulur në ekranin e ndriçuar të telefonit, ndërsa gishtat lëvizin vazhdimisht në ekran, sikur rreziku në rrugë të mos ekzistojë.
Pikërisht kundër të ashtuquajturve “zombi me telefona inteligjentë”, Sllovakia ka vendosur të ndërmarrë masa.
Këshilli Kombëtar i Sllovakisë ka miratuar ndryshime në Ligjin për Trafikun Rrugor, të cilat nga 1 shtatori do të ndryshojnë rregullat për këmbësorët. Pjesa që ka tërhequr më shumë vëmendje është ndalimi i përdorimit të telefonave celularë dhe pajisjeve të tjera elektronike në vendkalimet e këmbësorëve dhe në afërsi të tyre.
Shkelja e rregullave të reja, si kalimi në semafor të kuq ose hyrja e papritur në rrugë, mund të sjellë gjobë deri në 50 euro.
Nëse një këmbësor që përdor telefonin shkakton aksident ose krijon rrezik të drejtpërdrejtë, gjoba mund të jetë edhe më e lartë gjatë procedurës administrative.
Biseda po, mesazhet jo
Rregullat e reja nuk ndalojnë mbajtjen e telefonit në vesh gjatë një bisede. Synimi është të ndëshkohen sjelljet që ulin vëmendjen ndaj trafikut, si dërgimi i mesazheve, shfletimi i rrjeteve sociale apo shikimi i videove gjatë ecjes.
Ndalimi vlen vetëm për vendkalimet e shënuara të këmbësorëve. Jashtë tyre, këmbësorët nuk kanë përparësi dhe duhet t’u japin përparësi automjeteve. Megjithatë, masa zbatohet pikërisht në vendet që duhet të jenë më të sigurta për këmbësorët.
Si me çdo ndalim të ri, edhe kjo masë ka shkaktuar debate. Kritikët thonë se një rregull i tillë mund të jetë i vështirë për t’u zbatuar dhe se duhet të mbizotërojë kujdesi dhe përgjegjësia personale.
Ndryshe, Polonia ka vendosur masa të ngjashme që në vitin 2021, duke ndaluar përdorimin e telefonit apo pajisjeve të tjera elektronike gjatë kalimit të rrugës, kur ato pengojnë vëzhgimin e trafikut. Edhe Lituania ka futur rregulla të tilla, ku përdorimi i telefonit në vendkalime mund të sjellë ndëshkime financiare. /Telegrafi/