Skuadra angleze po synon rikthimin e Ansu Fatit në Ligën Premier
Ansu Fati ka gjetur buzëqeshjen në Francë, ku po luan me Monacon si i huazuar nga Barcelona. Megjithatë, e ardhmja e tij te klubi francez mbetet e pasigurt.
Sulmuesi spanjoll nuk është pjesë e planeve afatgjata të Barcelonës, dhe kampionët aktualë të La Ligës synojnë të përfitojnë rreth 20 milionë euro nga shitja e tij. Ky është një hap i qartë për të menaxhuar asetet e klubit dhe për të hapur hapësirë për projektet e ardhshme.
Për 23-vjeçarin mund të jetë një rikthim në Ligën Premier, ku kishte kaluar një periudhë si i huazuar te Brighton & Hove Albion. Aty ai nuk arriti të lërë gjurmë të mëdha, por tani mund të ketë një mundësi tjetër për të treguar potencialin e tij.
Skuadra angleze Nottingham Forest po e përcjell situatën e Fatit me kujdes dhe ka shfaqur interes të madh për ta nënshkruar atë.
Klubi duket i gatshëm të investojë për të rikthyer spanjollin në Ishull dhe për ta bërë pjesë të projektit të tyre.
Pavarësisht kohës së kufizuar te Monaco, Fati ka treguar potencial të madh, duke shënuar 9 gola në 20 ndeshje. Këto shifra e bëjnë atë një opsion sulmues shumë tërheqës dhe një blerje të mundshme për klubet që synojnë forcimin e repartit ofensivë. /Telegrafi