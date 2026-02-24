Skenë e pabesueshme në Stamboll: Portieri goditi një pulëbardhë, kapiteni e ringjalli me një masazh zemre
Një incident i pazakontë shënoi një ndeshje futbolli amator në Stamboll, dhe në vend të golave, historia flet për një akt heroik dhe shpëtimin e një jete të pafajshme në mes të ndeshjes.
Konkretisht, ishte minuta e 22-të e ndeshjes midis Mevlanakapi Guzelhisar dhe Istanbul Yurdum Spor kur portieri Muhammet Uyanik gjuajti topin nga zona e tij e penalltisë.
Topi goditi një pulëbardhë në fluturim, e cila ra menjëherë në bari, dhe Uyanik më vonë pranoi se në fillim as nuk e kuptoi se çfarë kishte ndodhur derisa iu afrua zogut.
Ai tha se ishte i shokuar dhe thellësisht i tronditur sepse ishte i vetëdijshëm se ishte një qenie e gjallë, dhe heroi i ditës ishte kapiteni i ekipit Gani Catan.
Catan ishte i pari që vrapoi te zogu i lënduar dhe vuri re se pulëbardha nuk po tregonte shenja jete, kështu që instinktivisht filloi ringjalljen, ose masazhin e zemrës.
Kapiteni shpjegoi se procesi zgjati rreth dy minuta dhe ai nuk donte të hiqte dorë derisa të shihte këmbët dhe sytë e zogut të lëviznin.
Pulëbardhës shpejt filloi t’i rikthehej vetëdija, iu dha menjëherë ujë dhe më pas u nxor jashtë fushës dhe iu dorëzua personelit mjekësor.
Mediat turke raportojnë se Catan nuk ka trajnim mjekësor, por veproi sipas instinktit për të shpëtuar zogun, i cili pësoi një dëmtim në krah që do ta pengojë të fluturojë për një farë kohe. /Telegrafi/