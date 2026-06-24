Skateboarderi kalon nga njëri bregdet në tjetrin të Shteteve të Bashkuara në 39 ditë
Një skateboarder udhëtoi nga Kalifornia në Florida në vetëm 39 ditë në një përpjekje për të thyer rekordin e tij botëror Guinness.
Chad Caruso bëri udhëtimin prej më shumë se 3,000 miljesh nga Venice Beach, Kaliforni, në Jacksonville, Florida, midis 1 majit dhe 8 qershorit, duke përshkuar mesatarisht 72 milje në ditë, transmeton Telegrafi.
Caruso, i cili e përshkroi udhëtimin e tij në YouTube, më parë kishte bërë skateboarding nga Venice Beach në Virginia Beach, në 57 ditë, 6 orë dhe 56 minuta në vitin 2023.
Ky udhëtim i fitoi atij titullin e rekordeve botërore Guinness për kalimin më të shpejtë të Amerikës në një skateboard.
Ai tha se udhëtimi i tij i fundit kishte të bënte si me thyerjen e rekordit të tij ashtu edhe me festimin e 10 viteve të mospërdorimit të alkoolit.
"Skateboarding ishte gjëja që më mbajti larg telasheve. E bëra gjithë jetën time. Isha i fiksuar pas tij. U lëndova dhe përfundova duke hequr dorë. E riktheva dhe gjithçka doli më mirë", tha Caruso për Action News Jax. /Telegrafi/
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