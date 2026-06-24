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Një skateboarder udhëtoi nga Kalifornia në Florida në vetëm 39 ditë në një përpjekje për të thyer rekordin e tij botëror Guinness.

Chad Caruso bëri udhëtimin prej më shumë se 3,000 miljesh nga Venice Beach, Kaliforni, në Jacksonville, Florida, midis 1 majit dhe 8 qershorit, duke përshkuar mesatarisht 72 milje në ditë, transmeton Telegrafi.

Caruso, i cili e përshkroi udhëtimin e tij në YouTube, më parë kishte bërë skateboarding nga Venice Beach në Virginia Beach, në 57 ditë, 6 orë dhe 56 minuta në vitin 2023.

Ky udhëtim i fitoi atij titullin e rekordeve botërore Guinness për kalimin më të shpejtë të Amerikës në një skateboard.

Ai tha se udhëtimi i tij i fundit kishte të bënte si me thyerjen e rekordit të tij ashtu edhe me festimin e 10 viteve të mospërdorimit të alkoolit.

"Skateboarding ishte gjëja që më mbajti larg telasheve. E bëra gjithë jetën time. Isha i fiksuar pas tij. U lëndova dhe përfundova duke hequr dorë. E riktheva dhe gjithçka doli më mirë", tha Caruso për Action News Jax. /Telegrafi/

- YouTube www.youtube.com

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