Skandali në familjen mbretërore norvegjeze, djali i Princeshës së Kurorës lirohet nga burgu
Djali i Princeshës së Kurorës Mette-Marit të Norvegjisë, Marius Borg Hoiby, është liruar nga burgu dhe është në arrest shtëpiak, ndërsa apelon dënimin e tij për përdhunim dhe akuza të tjera.
Të martën, u raportua se djali 29-vjeçar i Princeshës së Kurorës Norvegjeze do të transferohet nga burgu, duke u nisur për në arrest shtëpiak me monitorim elektronik për katër javët e ardhshme, ndërsa ai apelon dënimin e tij.
Mediat norvegjeze shkruajnë se Marius do të qëndrojë në një shtëpi pranë Skaugum, rezidenca mbretërore e nënës dhe njerkut të tij, Princit të Kurorës Haakon, në Asker.
Marius është djali i Mette-Marit nga një marrëdhënie para martesës së saj në vitin 2001 me Princin e Kurorës Haakon, trashëgimtar i fronit norvegjez, dhe Marius nuk mban një rol mbretëror aktiv.
Marius ka qenë në paraburgim që nga fillimi i shkurtit, kur u arrestua me akuzat për sulm të dyshuar, shkelje të një urdhri kufizues dhe kërcënim të një personi tjetër me thikë, disa ditë para fillimit të një gjyqi të madh ku ai përballej me 38 akuza për abuzim dhe sulm të dyshuar seksual. /Telegrafi/