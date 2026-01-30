Skandal në Rusi - vjedhja e të vdekurit kapet në kamera
Denis O., një burrë 45-vjeçar, u ndje papritmas i sëmurë ndërsa po qëndronte në një dyqan pranë shtëpisë së tij.
Ai u ekzaminua nga stafi mjekësor të cilët konstatuan se gjendja e tij ishte serioze, por Denis refuzoi të shtrihej në spital. Pas refuzimit, ai u përpoq të ngjitej shkallëve dhe, fatkeqësisht, vdiq vetëm 12 minuta më vonë.
Pak minuta më vonë, punonjësit e një shërbimi funeralesh mbërritën në vendngjarje për të marrë trupin e tij. Por, përpara se ta transportonin, ata filluan të kontrollonin xhepat e burrit dhe vodhën rreth 65 dollarë nga sendet e tij personale.
E gjithë ngjarja u regjistrua nga kamerat e sigurisë në dyqan, dhe pamjet u shpërndanë shpejt, duke shkaktuar reagime të ashpra nga publiku.
Familjarët e Denisit kontaktuan menjëherë policinë, dhe autoritetet kanë njoftuar se njëri nga punonjësit e funeraleve është ndaluar dhe po hetohet për vjedhje dhe sjellje të papërshtatshme ndaj një të vdekuri.
Rasti ka ngritur shqetësime të mëdha mbi etikën dhe profesionalizmin e shërbimeve funerale në vend, duke u bërë një shembull i tmerrshëm i mungesës së respektit për viktimat edhe pas vdekjes. /Telegrafi/