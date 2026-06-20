Skandal në Botëror: Bonuse të papaguara dhe trajner pa kontratë – kombëtarja e njohur në telashe
Kampanja e Senegalit në Kupën e Botës rrezikon të dëmtohet seriozisht nga problemet financiare, me lojtarët të pakënaqur për bonuset e papaguara dhe me faktin se ekipi drejtohet nga një trajner pa kontratë.
Përfaqësuesja e Senegalit në Botëror mund të përballet me përçarje të brendshme, mes mosshlyerjes së bonuseve, situatës së paqartë me trajnerin dhe problemeve me organizimin bazë si ushqimi dhe kushtet e kampit, ndërsa kombëtarja afrikane synon të lërë gjurmë në turneun që po zhvillohet në Amerikën e Veriut.
Senegali konsiderohet një nga fuqitë kryesore të futbollit afrikan, së bashku me Marokun, i renditur i 7-ti në botë. Ata mposhtën Marokun në finalen e Kupës së Kombeve të Afrikës vitin e kaluar, megjithëse kjo fitore u anulua më pas për shkak të një incidenti ku ekipi senegalez u largua nga fusha për rreth 10 minuta.
Senegali gjithashtu ka regjistruar një fitore të madhe 3-0 në transfertë ndaj Anglisë vitin e kaluar, duke treguar potencialin e tij të madh përpara nisjes së Botërorit në Amerikën e Veriut.
Ata e nisën kampanjën e tyre në Botëror me një humbje 3-1 ndaj Francës, një nga favoritët e turneut, por ende kanë shanse për të kaluar në fazën e eliminimit nëse fitojnë një nga dy ndeshjet e mbetura të grupit.
Megjithatë, situata brenda kampit nuk është e qetë. Sipas raportimeve, skuadra e Senegalit po përballet me tensione të mëdha për shkak të problemeve financiare, nga bonuset e papaguara deri te trajneri i ekipit që nuk ka kontratë zyrtare.
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Sipas Sports News Africa, Federata e Futbollit të Senegalit duket se po përpiqet të minimizojë në heshtje shqetësimet për bonuset e lojtarëve, të cilat ende nuk janë paguar pavarësisht premtimeve ndaj futbollistëve të kombëtares.
Raportohet gjithashtu se federata ka marrë tashmë pagesa të konsiderueshme nga AFCON 2025 prej muajsh, si dhe bonuse të lidhura me kualifikimin në këtë Botëror.
Ndërkohë, hoteli i përzgjedhur si bazë e ekipit në Shtetet e Bashkuara thuhet se nuk i plotëson standardet e nevojshme për një kampionat të këtij niveli, duke shtuar edhe më shumë pakënaqësinë brenda skuadrës./Telegrafi/