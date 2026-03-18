Skandal i madh, Senegal refuzon të kthejë trofeun e AFCON-it pas heqjes së titullit si kampion
Senegali ka refuzuar të dorëzojë Kupën e Afrikës për Kombëtare pas një vendimi të befasishëm të Konfederatës së Futbollit të Afrikës (CAF), e cila shpalli Marokun kampion me rezultatin 3-0 përmes një fitoreje “me përjashtim”.
Bordit i apelit vendosi se Senegal “kishte përjashtuar finalen” pasi ekipi braktisi përkohësisht fushën gjatë finales së vitit 2026, duke anuluar fitoren 1-0 të Senegalit në kohën shtesë, dy muaj më parë.
Qeveria senegaleze ka mbështetur ekipin kombëtar, me zyrtarë të lartë që kërkojnë një hetim ndërkombëtar të pavarur mbi pretendimet për korrupsion brenda CAF.
Marie Rose Khady Fatou Faye, sekretare shteti e Senegalit, deklaroi: “Senegal nuk mund të pranojë një vendim administrativ që fshin përkushtimin, meritën dhe shkëlqimin sportiv”. Ajo shtoi se vendi do të ndjekë të gjitha rrugët ligjore për të siguruar drejtësinë.
Federata Senegaleze e Futbollit (FSF) e cilësoi vendimin një “përbuzje ndaj sportit” dhe konfirmoi planet për të apeluar në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv.
Sekretari Abdoulaye Saydou Sow u sigurua tifozëve: “Senegal ka të drejtë dhe fitorja është në anën tonë. Kupa nuk do të largohet nga vendi”.
Finalja e diskutueshme u shënua nga një penallti në minutat e fundit për Marokun, pas një përplasjeje mes Brahim Diaz dhe mbrojtësit senegalez El Hadji Malick Diouf.
Senegal braktisi përkohësisht fushën për të protestuar, por u rikthye falë ndërhyrjes së Sadio Mane.
Goditja e Diaz me ‘panenka’ u prit nga Edouard Mendy, përpara se Pape Gueye të shënonte golin e fitores për Senegalin në kohën shtesë.
Megjithëse CAF e shpalli Marokun kampion, lojtarët e Senegalit mbetën të vendosur, duke postuar foto me kupën dhe duke kritikuar vendimin.
CAF gjithashtu dënoi Marokun për sjellje të pahijshme, duke ndaluar Ismael Saibari dhe duke gjobitur federatën për incidente me fëmijët që mbanin topin.
Ky konflikt ka nxitur debat ndërkombëtar, me ish-lojtarë dhe analistë që e konsiderojnë ngjarjen të paprecedentë. Senegal insiston se vendimi nuk ka bazë ligjore dhe premton të luftojë deri sa rezultati sportiv të rikthehet. /Telegrafi/