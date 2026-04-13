Situatë e pazakontë në Prishtinë, vetura bllokon punimet - asfaltohet rruga vetëm rreth saj
Në rrugën “Skender Çeku” në Prishtinë, punimet e asfaltimit kanë përfunduar vetëm pjesërisht, duke lënë një veturë të parkuar mbi një segment që nuk është shtruar me asfalt.
Nga pamjet e publikuara shihet se pjesa përreth automjetit është asfaltuar, ndërsa zona poshtë veturës ka mbetur e papërfunduar, duke krijuar një situatë të pazakontë në terren.
Sipas raportimeve, pronari i veturës nuk është gjetur ende.
Për këtë rast Telegrafi ka kontaktuar edhe Komunën e Prishtinës dhe Policinë e Kosovës për një qëndrim zyrtar, por deri në publikimin e lajmit nuk ka pasur përgjigje të konfirmuar nga institucionet.
Rasti ka ngjallur reagime në rrjete sociale, duke u komentuar si një situatë e pazakontë gjatë zhvillimit të punimeve në kryeqytet. /Telegrafi/