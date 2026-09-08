Sir Tom Jones largohet nga “The Voice UK” pas 13 vitesh, Cheryl pranë rikthimit në televizion
Sir Tom Jones, 86 vjeç, është larguar nga “The Voice UK” pas 13 vitesh si trajner në spektakël.
Ai ka qenë pjesë e programit që nga nisja e tij në vitin 2012, por në sezonin e ardhshëm nuk do të jetë më pjesë e panelit të trajnerëve.
Megjithatë, largimi nuk duket të jetë përfundimtar. Sipas burimeve thuhet se televizioni është ende në bisedime me këngëtarin dhe shpreson që ai të rikthehet në një tjetër rol brenda spektaklit, shkruan DailyMail.
Ndryshimet vijnë në një kohë kur Cheryl, 43 vjeçe, raportohet se është pranë rikthimit në televizion si trajnere.
Ajo nuk është shfaqur në televizion në oraret kryesore prej rreth gjashtë vitesh, ndërsa paraqitja e saj e fundit ishte në “The Greatest Dancer” në vitin 2020.
Sipas raportimeve, bisedimet me producentët kanë zgjatur prej muajsh dhe xhirimet e sezonit të ri pritet të nisin më 11 shtator në Mançester.
Në panel pritet të rikthehet edhe Kelly Rowland, së bashku me will.i.am, ndërsa Aitch përflitet si zëvendësues i Danny Jones dhe Tom Fletcher nga McFly.
Sipas burimeve, ndryshimet janë pjesë e një “rifreskimi të madh” të spektaklit. “Të gjithë janë të trishtuar që e shohin Tomin të largohet”, tha një burim, duke shtuar se po diskutohen mundësitë që ai të mbetet i përfshirë në një kapacitet më të vogël. /Telegrafi/