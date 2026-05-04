Si t’i qëndroni pranë fëmijëve tuaj ndërsa rriten, zbatoni këto këshilla
Shumë prindër shpresojnë që fëmijët e tyre do t’i telefonojnë, do t’i vizitojnë dhe do të ruajnë një marrëdhënie të ngushtë kur të rriten, por psikologët pohojnë se lidhjet afatgjata ndërtohen nëpërmjet refuzimit të disa modeleve të prindërimit.
Sipas psikologut Rem Raouda, prindërit që janë të afërt me fëmijët e tyre të rritur shmangin veprime të caktuara. Konkretisht, Raouda pohon se bindja dhe lidhja nuk janë e njëjta gjë dhe se kontrolli nuk krijon një marrëdhënie në të cilën fëmijët duan të kthehen. Prindërit e afërt nuk këmbëngulin gjithmonë që të kenë fjalën e fundit. Është më e rëndësishme për ta të ruajnë komunikimin sesa të provojnë se kanë të drejtë.
“Në situata të tilla, në vend që të korrigjojnë, ata thonë: ‘Le ta zgjidhim këtë së bashku’”, tha Raouda për CNBC.
Sipas këtij psikologu, injorimi i emocioneve nuk e ndihmon fëmijën t’i kuptojë ato, por e mëson atë t’i shtypë ato. Prindërit që qëndrojnë pranë fëmijëve të tyre krijojnë një hapësirë ku ndjenjat pranohen. Në vend që të ofrojnë shpejt një zgjidhje, ata tregojnë mirëkuptim me fjalë.
Raouda thekson se përpjekja për të ndryshuar personalitetin e një fëmije mund të dëmtojë marrëdhënien. Është e rëndësishme t'i lejoni fëmijës të jetë ai që është, edhe kur kjo është sfiduese për prindërit.
"Mbështetja e ndjeshmërisë ose e një personaliteti ekspresiv forcon besimin dhe ndjenjën e pranimit. Fëmijët që rriten me një qasje të tillë nuk e ndiejnë nevojën për të kërkuar vlerësim jashtë familjes. Fëmijët duhet të dinë se vlera e tyre nuk varet nga suksesi apo dështimi. Në vend që të përqendrohen te rezultatet, prindërit e suksesshëm tregojnë interes për ndjenjat dhe përvojat e fëmijës së tyre", pohon psikologu.
Në momente të vështira, prindërit shmangin gjykimin dhe inkurajojnë bisedën me pyetje të tilla si: "Më trego çfarë ndodhi." Në këtë mënyrë, fëmijët zhvillojnë më lehtë besim dhe një marrëdhënie të hapur me prindërit e tyre.
Raouda thekson se kërkimi i faljes luan një rol kyç në marrëdhënien me një fëmijë. Kur prindërit pranojnë një gabim, ata tregojnë se përgjegjësia është pjesë e një marrëdhënieje të shëndetshme. Momente të tilla forcojnë besimin dhe lidhjen në planin afatgjatë.