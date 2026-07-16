Si t’i mirëmbani siç duhet lulet në kopshtin tuaj
Për t'u siguruar që lulet në kopshtin tuaj të zgjasin më shumë, kopshtarët kanë përshkruar disa këshilla që mund t'ju ndihmojnë të siguroni kujdesin dhe mirëmbajtjen e duhur të bimëve.
Eksperti i kopshtarisë Michael Griffiths tregoi se shumë kopshtarë bëjnë një gabim të thjeshtë që i pengon lulet të lulëzojnë më shumë. E gjitha ka të bëjë me mënyrën se si i rregulloni bimët e kopshtit tuaj.
Kur bëhet fjalë për t'u siguruar që lulet tuaja të rriten përsëri, mund të dëshironi të merrni në konsideratë krasitjen, por në disa situata nuk do të keni nevojë t'i prisni bimët plotësisht. Në vend të kësaj, në shumicën e rasteve, do të mjaftojë thjesht heqja e luleve të padëshiruara.
Heqja e luleve të ngordhura është e dobishme sepse mund të inkurajojë lulëzimin e ri dhe t'i mbajë bimët të rregullta. Griffiths shpjegoi se shumë kopshtarë nuk e kryejnë procesin e heqjes së luleve të ngordhura në mënyrë korrekte, shkruan Mirror.
Ai shpjegoi se thjesht këputja ose prerja e kokave dhe petaleve të luleve nuk mjafton për të konsideruar lëshim lulesh.
"Heqja e luleve të vyshkura nuk është e njëjtë me heqjen e kokave të thata dhe nuk do të nxisë rritjen e luleve të reja. Duhet të këputni ose krasitni të gjithë kokën për të inkurajuar rritjen e luleve të reja", tha ai.