Si të hiqni njollat kokëforta të ushqimit në enët plastike
Nëse ju kanë mbetur njolla ushqimi pasi keni ruajtur ushqimin e mbetur në enë plastike, me pak durim mund t’i hiqni ato. Nëse uji i nxehtë dhe detergjenti për larjen e enëve nuk funksionojnë menjëherë, zhytja në ujë të ngrohtë me sodë buke ose pak alkool do t’i heqë njollat.
Njollat e vazhdueshme të ushqimit, veçanërisht ato nga salcat si domatja, janë një problem i zakonshëm me enët plastike, sepse plastika thith lehtësisht pigmentet dhe yndyrën. Edhe pse ndonjëherë duket se ena është njollosur përgjithmonë, në shumicën e rasteve është një njollë që mund të reduktohet shumë ose të hiqet plotësisht me pak durim dhe qasjen e duhur.
Është thelbësore të reagoni sa më shpejt të jetë e mundur, sepse njollat e freskëta janë shumë më të lehta për t'u hequr sesa ato që tashmë janë "kapur" në strukturën e plastikës. Pasi të zbrazni enën, është e dobishme ta shpëlani menjëherë me ujë të ngrohtë për të hequr mbetjet e yndyrës, sepse është yndyra që ndihmon pigmentet të lidhen me plastikën. Larja me detergjent enësh në ujë pak më të ngrohtë shpesh do të eliminojë pjesën më të madhe të problemit, por nëse njolla mbetet, duhet të shkoni një hap më tej.
Një nga truket efektive është ta zhytësh enën në ujë të ngrohtë me sodë buke ose pak alkool për dezinfektim, sepse këto substanca ndihmojnë në zbërthimin e pigmenteve.
Për njollat veçanërisht kokëforta, ndihmon gjithashtu ekspozimi i enës në rrezet e diellit pas larjes, pasi rrezet UV zbardhin natyrshëm plastikën dhe zvogëlojnë shenjën e kuqërremtë me kalimin e kohës.
Është e rëndësishme që ena të jetë e pastër paraprakisht për të parandaluar formimin e njollave të reja ose aromave të pakëndshme.
Duhet të kihet parasysh se plastikat më të lira ose më të vjetra e thithin më lehtë ngjyrën, kështu që heqja e plotë e njollave nganjëherë është joreale. Megjithatë, larja e rregullt menjëherë pas përdorimit, shmangia e ruajtjes afatgjatë të ushqimeve të ngjyrosura dhe herë pas here "rifreskimi" i enëve me mjete natyrale mund ta zgjasin ndjeshëm jetëgjatësinë e tyre dhe t'i mbajnë ato vizualisht të pranueshme.
Së fundmi, megjithëse njollat duken të shëmtuara, është e rëndësishme të dini se ato në përgjithësi nuk ndikojnë në sigurinë e vetë enës, por janë kryesisht një problem estetik.