Si ta rimbillni bimën pa e dëmtuar – udhëzues i thjeshtë hap pas hapi
Nëse rrënjët dalin nga vazoja ose bima nuk po rritet, është koha për rimbjellje. Me disa hapa të thjeshtë mund ta bëni këtë proces pa stres dhe pa rrezikuar dëmtimin e bimës
Transplantimi i bimëve është një nga punët që shumë njerëz e shtyjnë, sepse kanë frikë se mund të bëjnë ndonjë gabim. Në të vërtetë, transplantimi është një proces i thjeshtë dhe shumë i rëndësishëm që i jep bimës hapësirë të re për t’u rritur.
Nëse vëreni se rrënjët dalin nga vrimat në fund të vazos, se toka thahet shumë shpejt ose se bima nuk po rritet, atëherë është koha për ta transplantuar.
Koha më e mirë për këtë është pranvera, kur bimët hyjnë në fazën e rritjes intensive. Mund të bëhet edhe në fillim të verës, ndërsa gjatë dimrit zakonisht duhet shmangur, sepse shumica e bimëve janë në fazë pushimi.
Zgjidhni vazon dhe tokën e duhur
Hapi i parë është zgjedhja e vazos së re. Ajo nuk duhet të jetë shumë më e madhe se e vjetra; mjafton të jetë dy ose tre centimetra më e gjerë. Vazo shumë e madhe mund të mbajë shumë lagështi dhe të shkaktojë kalbjen e rrënjëve.
Po aq e rëndësishme është edhe toka cilësore. Toka universale për bimë të brendshme i përshtatet shumicës së llojeve, por për kaktuse, orkide apo bimë mesdhetare është më mirë të përdoret tokë e posaçme.
Në fund të vazos vendosni gjithmonë një shtresë kulluese, si argjilë e zgjeruar, guralecë të vegjël ose copa qeramike, që ndihmon në largimin e ujit të tepërt, transmeton Telegrafi.
Nxirrni me kujdes bimën nga vazoja e vjetër
Para se ta nxirrni, ujiteni pak që toka të zbutet. Kthejeni vazon me kujdes dhe mbajeni bimën pranë bazës së kërcellit. Shtypni lehtë anët e vazos ose trokitni nëse është qeramike, që rrënjët të shkëputen nga muret.
Nëse rrënjët janë shumë të ngjeshura, hapini pak me gishta që bima të përshtatet më lehtë në tokën e re.
Vendoseni në vazon e re
Mbi shtresën kulluese shtoni pak tokë të freskët, pastaj vendoseni bimën në mes të vazos në të njëjtën lartësi si më parë. Mbusheni rreth rrënjëve me tokë dhe shtypeni lehtë që të mos mbeten hapësira ajri.
Mos e ngjeshni shumë tokën, sepse rrënjët kanë nevojë për ajër.
Ujitja dhe përshtatja
Pas rimbjelljes ujiteni mirë bimën që toka të vendoset. Ujin e tepërt që mbetet në pjatëz duhet ta hiqni.
Ditët e para mbajeni bimën larg diellit të drejtpërdrejtë. Transplantimi është një stres për të, ndaj ka nevojë për pak kohë për t’u përshtatur.
Si ta kuptoni se rimbjellja ka pasur sukses
Nëse pas dy ose tre javësh shfaqen gjethe të reja ose rritje e freskët, atëherë transplantimi ka qenë i suksesshëm.
Rimbjellja nuk është vetëm një punë praktike. Është një mënyrë për të kontrolluar gjendjen e rrënjëve, për të freskuar tokën dhe për t’i dhënë bimës kujdesin që meriton. /Telegrafi/