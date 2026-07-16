Si ta hiqni mykun nga banjoja me një përbërës natyral
Myku mund të jetë problem në banjo, veçanërisht në zonën e silikonit rreth dusheve, por një përbërës natyral mund të ndihmojë në eliminimin e tij pa përdorur kimikate të ashpra.
Silikoni parandalon depërtimin e ujit në dysheme, por materiali është i prirur ndaj rritjes së mykut. Myku gjithashtu lulëzon në mjedise me lagështirë si banjot.
Zbardhuesi mund të jetë një mjet i dobishëm për heqjen e mykut, por nuk është ideal sepse funksionon vetëm në sipërfaqe dhe nuk mund të arrijë pjesët thellë në silikon.
Në vend të kësaj, eksperti i pastrimit Terry Alexander theksoi se përdorimi i uthullës së bardhë mund të jetë i dobishëm për shkatërrimin e mykut.
"Uthulla e bardhë është një heqës natyral dhe efektiv i mykut për shkak të vetive të saj acidike", tha ai.
Uthulla e bardhë është një nga agjentët më të përdorur natyralë të pastrimit sepse përmban acid acetik që mund të zbërthejë mykun pa përdorur kimikate të ashpra. Është një substancë e butë që mund të aplikohet në silikon pa shkaktuar grisje ose njollë, dhe në të njëjtën kohë është në gjendje të depërtojë në silikon për të hequr të gjitha depozitat.
Metodat natyrale të pastrimit zgjasin më shumë kohë për të funksionuar sesa alternativat kimike. Uthulla e bardhë ka një erë të fortë, e cila mund të jetë intensive në banjo, kështu që këshillohet të hapni dritaren gjatë përdorimit.
Pas një periudhe kohore, është e dobishme të përdorni një furçë me qime ose një furçë dhëmbësh të vjetër për të hequr çdo myk të lirshëm. Pastrimi i rregullt i dushit tuaj me uthull të bardhë do të parandalojë grumbullimin e mykut, por kombinimi i tij me sodë buke dhe vaj peme çaji do të krijojë një zgjidhje më të fuqishme për një pamje të freskët dhe të pastër që zgjat më shumë.