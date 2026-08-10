Si ta freskoni një dhomë pa ajër të kondicionuar, ka disa truke të thjeshta
Temperaturat e larta kanë përfshirë vendin këto ditë, e që kjo e bënë edhe më të vështirë për shumë njerëz të qëndrojnë brenda çdo ditë.
Edhe pse kondicioneri është zgjidhja më e shpejtë për ftohjen e shtëpisë, ekzistojnë edhe truke të thjeshta që mund të ndihmojnë në ftohjen e dhomave edhe pa ajër të kondicionuar.
Gjëja më e rëndësishme është të parandaloni hyrjen e nxehtësisë në shtëpi, veçanërisht gjatë pjesës më të nxehtë të ditës. Mbyllja e perdeve, përdorimi i duhur i ventilatorëve dhe zvogëlimi i burimeve të nxehtësisë shtesë mund të bëjnë një ndryshim të madh.
Mbyllni perdet gjatë ditës
Pjesa më e madhe e nxehtësisë hyn në një shtëpi përmes dritareve. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të mbani perdet dhe roletat të mbyllura gjatë pjesës më të nxehtë të ditës, veçanërisht në anët ku dielli bie më shumë. Nëse nuk keni roleta, përdorni perde me ngjyra të çelëta sepse ato reflektojnë më mirë rrezet e diellit.
Gjatë ditës, kur temperatura është më e larta, dritaret e hapura shpesh mund të sjellin ajër edhe më të ngrohtë. Kohët më të mira për të ajrosur shtëpinë tuaj janë herët në mëngjes dhe vonë në mbrëmje kur temperatura bie.
Pastaj hapni më shumë dritare për të krijuar qarkullim natyral të ajrit.
Përdorni një ventilator
Një ventilator nuk do ta ulë temperaturën e një dhome si një kondicioner, por mund të ndihmojë në lëvizjen e ajrit përreth dhe ta bëjë atë të ndihet më pak i nxehtë.
Një truk i njohur është të vendosni një tas me akull ose një shishe me ujë të ngrirë përpara ventilatorit. Ajri që kalon mbi sipërfaqen e ftohtë mund të krijojë një ndjesi freskuese dhe të freskojë hapësirën përreth jush.
Shmangni përdorimin e furrës dhe sobës
Gatimi gjatë pjesës më të nxehtë të ditës rrit më tej temperaturën në shtëpi. Nëse është e mundur, zgjidhni vakte më të lehta që nuk kërkojnë kohë të gjatë gatimi ose përdorni pajisje që e ngrohin më pak hapësirën. Gjithashtu, nëse është e mundur, përgatitni drekën më herët.
Përdorni çarçafë pambuku
Gjatë netëve të ngrohta, është mirë të përdorni çarçafë të bërë nga pambuku ose materiale të tjera natyrale. Ato i lejojnë lëkurës të marrë frymë dhe të thithë lagështinë më mirë sesa materialet sintetike.
Edhe pse kondicioneri është mënyra më e shpejtë për të ftohur një hapësirë, një kombinim i këtyre trukeve të thjeshta mund ta zvogëlojë ndjeshëm nxehtësinë në shtëpinë tuaj. Ventilimi i duhur, mbrojtja nga dielli dhe zvogëlimi i burimeve të nxehtësisë do të ndihmojnë në mbajtjen e shtëpisë tuaj më të rehatshme edhe gjatë ditëve më të nxehta të verës.