Si ta dalloni nëse mielli është prishur, shenjat dhe këshillat kryesore për ruajtjen e duhur
Mielli është një nga përbërësit bazë në familje, por prapëseprapë kërkon ruajtje të duhur për të qëndruar i freskët dhe pa prishje. Edhe pse trajtohet me nxehtësi dhe përmban pak lagështi, ruajtja e papërshtatshme mund të çojë në prishje më të shpejtë.
Mielli i bardhë i zakonshëm përdoret më së miri brenda 6 deri në 8 muajve nga data e shtypur në paketim, ndërsa mielli integral, për shkak të drithërave të tij të plota, zgjat më pak se katër deri në gjashtë muaj. Për të zgjatur afatin e ruajtjes, mielli mund të ruhet në frigorifer ose në ngrirje. Mund të zgjasë deri në një vit në frigorifer, ndërsa mund të mbetet i përdorshëm deri në dy ose tre vjet në ngrirje.
Lloji i miellit luan gjithashtu një rol kyç. Mielli i bardhë zgjat më shumë, ndërsa mielli integral, i cili është më i pasur me vajra dhe lagështi, ka një afat më të shkurtër ruajtjeje.
Si ta dalloni miellin e prishur?
Shenja më e besueshme është një erë e pakëndshme ose e prishur. Nëse vini re se mielli ka këtë erë, është mirë ta hidhni menjëherë, edhe nëse data e skadimit nuk ka përfunduar ende. Gjithashtu, një ndryshim ngjyre, shfaqja e mykut ose tenjave janë tregues se mielli është i papërdorshëm.
Shfaqja e tenjave është më shpesh rezultat i lagështisë ose temperaturave të larta, prandaj është e rëndësishme që mielli të ruhet në një vend të thatë dhe të errët. Është më e sigurt të përdorni enë qelqi të mbyllura ose ta mbani miellin në frigorifer, në vend të qeseve të letrës, për ta mbrojtur atë nga insektet dhe lagështia. Ruajtja e duhur është thelbësore për ruajtjen e cilësisë së miellit dhe përgatitjen e sigurt të ushqimit.