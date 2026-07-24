Si reagon Angelina Jolie kur fëmijët e saj heqin dorë nga mbiemri i Brad Pitt - ajo dëshiron që të gjithë të shërohen
Aktorja amerikane Angelina Jolie shpreson që të gjithë do të “shërohen” pas lajmit se fëmijët e saj po heqin dorë nga mbiemri i Brad Pitt, ka zbuluar një burim.
Angelina Jolie ka gjashtë fëmijë me Brad Pitt: Maddox (24), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20) dhe binjakët Knox dhe Vivienne (18). Më 21 korrik, Vivienne iu bashkua Zahara-s, Maddox-it, Shiloh-ut dhe Knox-it në paraqitjen e një peticioni për të hequr ligjërisht mbiemrin Pitt nga mbiemrat e tyre.
"Nëse njerëzit do ta dinin të gjithë të vërtetën, do t'i kuptonin më shumë fëmijët dhe do t'i respektonin ata. Fakti që ata nuk flasin keq për të tjerët ose nuk i marrin gjërat publikisht tregon sa të sjellshëm janë. Angie nuk zihet dhe nuk është e zemëruar. Ajo thjesht dëshiron që të gjithë të shërohen", tha një burim për revistën People.
Foto: Karwai Tang/WireImage
As Jolie, as Pitt dhe as fëmijët e tyre nuk kanë folur publikisht për kërkesat e tyre për të hequr mbiemrin e tij. Pitt foli për herë të fundit për rëndësinë e të qenit i rrethuar nga mbiemri në një intervistë me "Entertainment Tonight" në qershor 2025.
"Mendoj se kur arrin në moshën time, e kupton sa e rëndësishme është të rrethohesh me njerëz që njeh, njerëz që do dhe njerëz që të duan edhe ty. Miq, familje, dhe kaq. Pastaj mund të krijojmë. Mendoj se është një ekuacion mjaft i thjeshtë", tha ai.
Tifozët po spekulojnë rreth arsyeve pse fëmijët e Brad Pitt dhe Angelina Jolie hoqën dorë prej tij. Shumë besojnë se kjo ndodhi pasi ai i sulmoi verbalisht dhe fizikisht ata dhe Angelinën në aeroplan në vitin 2016. Pas kësaj ngjarjeje, ajo kërkoi divorc. /Telegrafi/