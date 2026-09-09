Si pastrimi i ajrit po përshpejton ngrohjen globale – dhe po zbulon një problem më të madh
Këtë korrik, gjatë verës me temperatura rekord në Britani, në platformën X shpërtheu një debat kurioz mbi shkencën e klimës.
Zëvendëskryetari i partisë "Reform", Richard Tice, shpërndau një artikull të gazetës Telegraph me titull: "Valët e të nxehtit, të shkaktuara nga rënia e ndotjes", transmeton Telegrafi.
Ai pohoi se shkaku i temperaturave më të larta ishte ajri më i pastër dhe jo dioksidi i karbonit, duke pretenduar se publiku ishte manipuluar me qëllim (një formë e ashtuquajtur "gaslighting").
Ai gaboi kur sugjeroi se dyoksidi i karbonit nuk është shkaktari kryesor i ngrohjes globale. Megjithatë, shkenca që ai po shtrembëronte është reale – dhe shumë më interesante sesa pretendimi i tij fillestar.
Lëndët djegëse fosile, të cilat i kemi djegur për më shumë se një shekull, prodhojnë dy lloje shumë të ndryshme ndotjeje. Siç dihet mirë, dyoksidi i karbonit e ngroh Tokën.
Por më pak e njohur është ndotja nga squfuri, i cili krijon sasi të mëdha grimcash mikroskopike në ajër dhe e reflekton dritën e diellit përsëri në hapësirë, duke neutralizuar pjesërisht efektin ngrohës të karbonit.
Falë politikave për ajër të pastër në mbarë botën – si Programi i SHBA-së për Shiun Acid në fillim të viteve '90, që reduktoi ndotjen nga gazrat e termocentraleve – emetimet e squfurit po bien ndjeshëm, ndërsa emetimet e dioksidit të karbonit mbeten pranë niveleve rekord.
Shkencëtarët besojnë gjithnjë e më shumë se humbja e atij efekti ftohës po e përshpejton lehtësisht ngrohjen globale.
Tre vitet e fundit kanë qenë vitet më të ngrohta të regjistruara ndonjëherë dhe *Met Office* (shërbimi meteorologjik britanik) thotë se ka "shumë gjasa" që viti 2027 të zëvendësojë vitin 2024 si viti më i ngrohtë i regjistruar.
Dhe përtej rrjeteve sociale, debati rreth postimit të Tice-it ngriti një pyetje edhe më interesante – dhe shqetësuese. A është e mundur që planeti ynë të jetë në fakt më i ndjeshëm ndaj gazeve serrë sesa e kishim imagjinuar?
Dhe nëse po, a mund të jetë klima duke ndryshuar më shpejt sesa kishim frikë?
Pluhuri mbi serë
Temperaturat globale luhaten natyrshëm nga viti në vit. Për shembull, *El Niño* – një fenomen natyror i ngrohjes së Oqeanit Paqësor – mund t'i rrisë ato përkohësisht. Kështu, një seri vitesh me temperatura rekord nuk do të thotë domosdoshmërisht se ritmi bazë i ngrohjes globale është rritur.
Reto Knutti dhe ekipi i tij në ETH Cyrih janë përpjekur të veçojnë efektet e *El Niño*-s dhe luhatjeve të tjera natyrore për të zbuluar trendin themelor.
"Është mjaft e qartë se ritmi i ngrohjes është përshpejtuar", thotë Knutti, profesor i fizikës së klimës në një universitet zviceran dhe ish-autor kryesor koordinues për IPCC-në – organin e mbështetur nga OKB-ja që harton vlerësimet më autoritare në botë mbi shkencën e klimës.
Një studim i veçantë i botuar këtë vit arriti në një përfundim të ngjashëm, pasi mori parasysh disa ndikime të mëdha natyrore.
Dhe duket se aerosolet po luajnë një rol.
Djegia e qymyrit dhe naftës çliron dyoksid squfuri, i cili formon grimca të vogla të njohura si aerosole sulfati. Këto grimca janë të ndritshme dhe reflektojnë një pjesë të dritës së diellit para se ajo të arrijë dhe të ngrohë sipërfaqen e planetit.
Me siguri e keni dëgjuar krahasimin me serën që përdoret për të shpjeguar ngrohjen globale. Gazrat si dyoksidi i karbonit e bëjnë më të vështirë largimin e nxehtësisë nga Toka, pak a shumë si xhamat e një sere.
Epo, ndotja nga squfuri vepron pak a shumë si pluhuri mbi xhamat e serës. Sa më shumë pluhur të grumbullohet në ato xhama, aq më pak dritë dielli hyn brenda dhe aq më ngadalë ngrohet sera.
Dr. Øivind Hodnebrog, studiues kryesor në Cicero (instituti norvegjez i kërkimit klimatik), ka studiuar se si ndikon në klimë ulja e ndotjes nga aerosolet. "Aerosolet e sulfatit janë grimca vërtet të vogla, por janë grimca të ndritshme," thotë ai.
Përveç reflektimit të dritës së diellit, aerosolet e ftohin planetin edhe duke ndryshuar formimin e reve. Aerosolet veprojnë si fara të vogla rreth të cilave mund të kondensohet avulli i ujit, duke i bërë disa re më të ndritshme ose me jetëgjatësi më të madhe.
Ndotja nga anijet mund të krijojë madje gjurmë të ndritshme përmes reve detare, të dukshme nga hapësira. Pra, më shumë aerosole nënkuptojnë re më të ndritshme dhe më shumë reflektim, e rrjedhimisht më pak ngrohje.
Por ndotja nga squfuri dëmton gjithashtu shëndetin e njeriut (ajo mund të hyjë në mushkëritë tona dhe ta vështirësojë frymëmarrjen) dhe shkakton shiun acid, i cili mund të shkatërrojë pyjet dhe të vrasë peshqit; prandaj, vendet kanë kaluar dekada duke e reduktuar atë.
Emetimet kanë rënë ndjeshëm në Evropë, Amerikën e Veriut dhe Kinë, ndërsa rregullat e reja kanë ulur gjithashtu ndotjen nga squfuri që vjen prej transportit detar.
Në analogjinë tonë me serën, është sikur të kemi fshirë një pjesë të pluhurit nga dritaret e saj, duke lejuar që të hyjë më shumë dritë dielli.
Dhe ndërsa dioksidi i karbonit qëndron në sistemin klimatik për shekuj me radhë, aerosolet e sulfateve mbijetojnë në atmosferë vetëm për disa ditë ose javë. Kështu që, kur ulen emetimet e squfurit, efekti i tyre ftohës zhduket pothuajse menjëherë.
Efekti i maskimit
Ky efekt është më i fuqishëm aty ku ndotja nga squfuri ka rënë më shpejt. Një studim vlerëson se kjo ka shtuar rreth gjysmë grade në ngrohjen e verës në Evropën perëndimore dhe qendrore që nga viti 1980.
Profesor Piers Forster, shkencëtar i klimës në Universitetin e Leeds-it dhe një nga autorët kryesorë të vlerësimit më të fundit të IPCC-së, vlerëson se rënia e ndotjes nga aerosolet mund të jetë duke shtuar tani rreth 0,05°C deri në 0,1°C ngrohje në dekadë.
Por aerosolet mund të shpjegojnë vetëm një pjesë të përshpejtimit të fundit të ngrohjes. Gazrat serrë mbeten shumë më të rëndësishëm.
Forster vlerëson se ato aktualisht po shtojnë rreth 0,2°C ngrohje në nivel global për dekadë.
"Është një kontribut shumë domethënës", thotë ai për efektin e aerosoleve, "por nuk është aspak aq i rëndësishëm sa kontributi i gazrave serr".
"Aerosolet kanë maskuar një pjesë të ngrohjes së shkaktuar më parë nga gazrat serrë", – kështu e shpjegon atë Hodnebrog.
"Maskuar" – është një fjalë interesante që ai përdor. Ajo që ai nënkupton është se ajri më i pastër nuk po shkakton ngrohjen themelore; ai po heq një pjesë të efektit ftohës që e kishte frenuar atë ngrohje.
Pra, nëse ajri më i pastër është përgjegjës vetëm për një pjesë të përshpejtimit të fundit të ngrohjes globale, çfarë tjetër po ndodh?
Dobësimi i reve dhe ngrohja e oqeaneve
Për të parë se çfarë tjetër mund të jetë duke ndodhur, shkencëtarët e shikojnë Tokën në tërësi: sa energji përthith ajo nga Dielli dhe sa nxehtësi humbet duke e rikthyer në hapësirë.
Shkencëtarët e quajnë këtë diferencë "mosbalancim energjetik të Tokës".
Ajri më i pastër është pjesë e kësaj tabloje. Më pak grimca sulfati do të thotë se reflektohet më pak dritë dielli – në analogjinë tonë me serën, dritaret janë më të pastra.
Për një kohë të gjatë, Toka ka përthithur më shumë energji sesa ka humbur. Ky tepricë energjie është ajo që e ngroh planetin. Dhe Knutti thotë se ky mosbalancim është trefishuar përafërsisht gjatë dy dekadave të fundit – megjithëse rritja e saktë varet nga vitet që krahasohen.
Gazrat serë funksionojnë kryesisht duke e bërë më të vështirë që nxehtësia të dalë në hapësirë. Kjo është ajo me të cilën të gjithë jemi të njohur.
Por kur shikoni çekuilibrin e energjisë së Tokës, zbuloni se ka edhe më shumë rreze dielli që hyjnë (dhe për këtë arsye më shumë nxehtësi që mund të absorbohet).
Pra, çfarë tjetër mund të lejojë më shumë rreze dielli të hyjnë?
Pjesa më e madhe e këtij ndryshimi duket se përfshin diçka që e kemi hasur tashmë në këtë histori: retë. Pamë se si ndotja e squfurit mund t'i bëjë disa re më të ndritshme dhe më jetëgjata, duke reflektuar më shumë rreze dielli larg. Por vetë ngrohja globale mund të ndryshojë edhe retë. Ndërsa disa pjesë të oqeanit ngrohen, mbulesa e ulët e reve mund të zvogëlohet. Kjo ka rëndësi sepse retë janë të ndritshme, ndërsa oqeani poshtë tyre është i errët. Hiqni disa re dhe më shumë rreze dielli arrijnë në det, ku shumica e tyre absorbohet si nxehtësi.
Kjo mund të krijojë një reagim: ngrohja zvogëlon disa mbulesa me re, gjë që lejon më shumë rreze dielli të hyjnë, gjë që prodhon edhe më shumë ngrohje.
Dhe oqeanet sigurisht që po ngrohen. Organizata Botërore Meteorologjike thotë se oqeanet janë ngrohur më shumë se dy herë më shpejt gjatë dy dekadave të fundit sesa midis viteve 1960 dhe 2005.
Dr. Paulo Ceppi, një fizikant i klimës në Imperial College London, thotë se kërkimet e tij sugjerojnë se ky cikël reagimi midis ndryshimeve klimatike dhe reve është më i rëndësishëm sesa ndotja nga squfuri për të shpjeguar rënien e fundit të reve të ulëta.
'25% më shumë ngrohje'
Por ende ka shumë pasiguri. Shkencëtarët thonë se ndikimet e ajrit më të pastër, variacioneve natyrore dhe vetë ngrohjes janë të ndërthurura me njëri-tjetrin.
Dhe, kur e pyeta Knutti-n se sa nga ndryshimi i reve vinte nga secili prej këtyre faktorëve, përgjigjja e tij ishte e thjeshtë: "Nuk e dimë."
Dhe pikërisht këtu historia merr një kthesë edhe më shqetësuese.
Kjo pasiguri ka rëndësi sepse retë janë ndër elementet më të vështira për t'u përfaqësuar në simulimet kompjuterike që shkencëtarët përdorin për të parashikuar ngrohjen e ardhshme.
Disa modele tregojnë më shumë ngrohje se të tjerat për të njëjtën sasi të emetimeve të gazeve serrë.
Shkencëtarët e quajnë këtë variabilitet "ndjeshmëri klimatike": shkalla se si klima reagon ndaj gazeve si dioksidi i karbonit.
Dhe vëzhgimet e fundit u ofrojnë Knutti-t dhe kolegëve të tij një mënyrë të re për t'i testuar ato modele. Ata zbuluan se modelet që parashikuan më saktë ngrohjen e fundit, si dhe rritjen e disbalancës energjetike të Tokës, janë gjithashtu ato me një klimë më të ndjeshme.
Me fjalë të tjera, modelet që parashikojnë më shumë ngrohje duken si më të sakta.
Analiza e ekipit të tij sugjeron se të njëjtat emetime mund të shkaktojnë rreth 25% më shumë ngrohje sesa mendonim më parë.
Dhe një studim i botuar në revistën *Science* vitin e kaluar tregon në një drejtim të ngjashëm. Modelet që parashikonin relativisht pak ngrohje e kishin më të vështirë të riprodhonin rritjen e vëzhguar të disbalancës energjetike të Tokës.
Bazuar në politikat që qeveritë kanë aktualisht në fuqi, vlerësohet se bota po shkon drejt një ngrohjeje prej rreth 2.8°C deri në fund të shekullit.
Forster thotë se nëse këto prova të reja rezultojnë të sakta, i njëjti trajektore e përgjithshme e emetimeve mund të shkaktojë në fakt një ngrohje më afër 3.5°C.
Kjo tingëllon serioze, por ka arsye të rëndësishme për kujdes.
Ngrohja duket se është përshpejtuar, por Forster thotë se kjo nuk do të thotë se do të vazhdojë të jetë kështu. Ai thekson se vëzhgimet e fundit që mbështesin këto vlerësime mbulojnë një periudhë relativisht të shkurtër.
"Duhet të jemi shumë të kujdesshëm se si i interpretojmë vëzhgimet që zgjasin për një ose dy dekada," thotë ai. Të dhënat satelitore janë të shkurtra, ndryshimet natyrore janë të mëdha dhe këto studime të reja nuk i përmbysin vlerësimet e mëparshme.
Por prapë, disa shkencëtarë janë të alarmuar.
Më shumë përmbytje dhe valë të nxehti?
Pra - a po e përkeqëson pastrimi i ajrit ngrohjen globale?
Në një kuptim të ngushtë, po. Heqja e ndotjes nga sulfatet heq një pjesë të ftohjes që kishte qenë duke kundërvepruar ngrohjen serrë. Kjo me të vërtetë ka kontribuar në përshpejtimin e fundit. Por ajri më i pastër nuk ka shkaktuar ndryshime klimatike.
Historia e aerosolit mund të ndihmojë në shpjegimin e një pjese të këtij përshpejtimi. Por provat më të gjera ngrenë një mundësi më shqetësuese: që klima të reagojë më fort ndaj gazrave serrë sesa kanë supozuar vlerësimet qendrore.
Nëse kjo është e saktë, të njëjtat emetime mund të prodhojnë më shumë ngrohje sesa prisnim. Rreziqet klimatike rriten me çdo pjesë të një shkalle ngrohjeje, me potencialin për valë më të rënda të nxehtësisë, përmbytje, thatësira dhe zjarre ndërsa temperaturat rriten.
Disa nga shkenca që kemi eksploruar këtu janë komplekse dhe pyetje të rëndësishme mbeten të pazgjidhura. Por në pikën qendrore, shkenca është e qartë: sa më shumë gazra serrë të lëshojmë, aq më i ngrohtë do të bëhet planeti.
Dhe, nëse klima është vërtet më e ndjeshme nga sa mendohej më parë, ulja e emetimeve shpejt bëhet edhe më e rëndësishme. /Telegrafi/