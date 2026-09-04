Si mund të ndikojnë pasiguritë personale në një marrëdhënie dashurie
Shumë çifte ndihen të pasigurt në marrëdhëniet e tyre dhe problemi lind kur pasiguritë e tyre bëhen të shpeshta.
Ekspertët pohojnë se kjo pasiguri duhet të jetë një pjesë kyçe e personalitetit të tyre që çon në probleme. Ndjenja e pasigurisë lidhet me zakonet tuaja, jo me personalitetin tuaj.
Njerëzit që i largojnë ngadalë partnerët e tyre shpesh bëjnë të njëjtat gabime sjelljeje. Sipas ekspertëve, arsyeja më e madhe për t'u ndjerë të pasigurt në një marrëdhënie është se nuk do të jeni kurrë vërtet të pranishëm në një marrëdhënie nëse shqetësoheni vazhdimisht për të ardhmen.
Domethënë, asnjë marrëdhënie nuk mund të lulëzojë dhe të rritet nëse të dy njerëzit nuk janë të pranishëm dhe të vëmendshëm ndaj mënyrës se si po funksionon marrëdhënia në moment. Problemi është se është e vështirë të jesh i pranishëm dhe i disponueshëm për atë që po ndodh në moment nëse mendja jote është e humbur në shqetësime për të ardhmen. Nëse dëshiron të ndalosh së ndjeri pasiguri në një marrëdhënie, do të duhet të thyesh zakonin tënd të shqetësimit.
Gjithashtu, të menduarit për të kaluarën është ana tjetër e shqetësimit për të ardhmen. Kur e humb energjinë duke menduar për gabimet dhe dështimet e së kaluarës, ke edhe më pak energji për të investuar në të tashmen, shkruan Your Tango. Vetëm pse ke bërë një gabim të madh në një marrëdhënie të mëparshme nuk do të thotë se je i dënuar ta përsëritësh atë në atë aktualen.
Të ndihesh i pasigurt dhe më pas të kërkosh siguri është një rreth vicioz që çon në më shumë pasiguri nga ana juaj dhe edhe më shumë pakënaqësi nga ana e partnerit tuaj.