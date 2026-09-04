Këto stile toksike komunikimi ndikojnë negativisht në marrëdhënien tuaj
Komunikimi i mirë është suksesi i çdo marrëdhënieje të shëndetshme dashurie, ndërsa komunikimi i keq mund ta shkatërrojë plotësisht marrëdhënien tuaj.
Ekspertët e marrëdhënieve kanë veçuar disa stile komunikimi toksike në të cilat bien lehtësisht çiftet që kanë humbur lidhjen e tyre mendore dhe emocionale, shkruan YourTango.
Komunikimi pasiv dallohet midis tyre, kur injoroni ose maskoni të vërtetën rreth asaj se si ndiheni ose çfarë dëshironi. Është një stil komunikimi që përdoret shpesh nga çiftet që kanë humbur lidhjen e tyre mendore dhe emocionale.
Një komunikues pasiv do të bëhet i pakënaqur sepse nevojat e tij nuk po plotësohen dhe gjithashtu do të ndihet fajtor sepse e di se duhet të kishte qenë i sinqertë. Të qenit i sinqertë në lidhje me dëshirat dhe nevojat tuaja nuk do të thotë domosdoshmërisht konflikt ose mungesë respekti për të tjerët. Është e rëndësishme të mësoni të komunikoni me besim.
Përveç kësaj, një nga mënyrat toksike të komunikimit është komunikimi agresiv kur shpreh dëshirat dhe nevojat e tua pa marrë parasysh të drejtat e të tjerëve. Agresioni është shpesh një reagim ndaj frikës dhe pasigurisë. Çiftet që humbasin lidhjen shpesh përdorin një stil komunikimi agresiv dhe kanë mësuar të përdorin zemërimin si një mënyrë për të përballuar pasiguritë dhe frikën.