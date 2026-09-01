Kur humbet besimi: A mund të shpëtohet marrëdhënia apo është koha të largoheni?
Falja nuk do të thotë domosdoshmërisht rikthim i besimit – ndryshimi i vërtetë shihet te sjellja, jo te premtimet
Besimi nuk prishet vetëm nga tradhtia ose nga një gënjeshtër e madhe. Ndonjëherë ai zhduket ngadalë, pas shumë premtimeve të pambajtura, të vërtetave të fshehura dhe momenteve kur kuptojmë se nuk mund të mbështetemi më te një person.
Atëherë lind pyetja e vështirë: a mund të rikthehet besimi apo thjesht po e shtyjmë fundin e një marrëdhënieje që na lëndon?
Njeriu mund të thotë se ka falur, të vazhdojë marrëdhënien dhe madje të dëshirojë të besojë sërish. Por besimi nuk rikthehet me vendim. Ai rindërtohet vetëm kur, me kalimin e kohës, shohim prova të mjaftueshme se personi tjetër është bërë më i sinqertë, më i përgjegjshëm dhe më i besueshëm.
Prandaj fjalia “Duhet të më besosh përsëri” nuk ka shumë kuptim. Besimi nuk kërkohet – ai fitohet.
Pse është kaq e vështirë të rikthehet besimi
Kur i besojmë dikujt, pranojmë edhe një rrezik: besojmë se ai nuk do të na lëndojë me vetëdije, nuk do të na mashtrojë dhe nuk do ta shfrytëzojë cenueshmërinë tonë.
Kur kjo ndodh, nuk ndryshon vetëm mendimi ynë për një veprim. Ndryshon edhe imazhi që kishim për atë person.
Pas një gënjeshtre ose tradhtie, shpesh fillojmë të vëmë në dyshim edhe të kaluarën: A kishte edhe gënjeshtra të tjera? Sa kohë nuk e kam kuptuar çfarë po ndodhte? A do të përsëritet? A mund t’i besoj më gjykimit tim?
Pikërisht për këtë arsye, humbja e besimit mund të tronditë edhe besimin që kemi te vetja dhe te aftësia jonë për të vlerësuar njerëzit dhe situatat, transmeton Telegrafi.
Falja është fillimi, jo prova e ndryshimit
Një kërkimfalje e sinqertë është e rëndësishme, por fjalët nuk e riparojnë vetë atë që është shkatërruar nga veprimet.
Një kërkimfalje që mund të hapë rrugën drejt rikthimit të besimit nënkupton që personi pranon qartë çfarë ka bërë, nuk minimizon pasojat, nuk ia kalon fajin personit të lënduar, përgjigjet ndaj pyetjeve të vështira dhe pranon se rikuperimi kërkon kohë.
“Më fal, por edhe ti më ke lënduar” nuk është marrje e plotë e përgjegjësisë. Po ashtu, kërkesa që e kaluara të harrohet menjëherë mund të tregojë më shumë dëshirë për t’iu shmangur pasojave sesa për ta riparuar marrëdhënien.
Mund të falim dhe megjithatë të mos besojmë më
Falja dhe besimi nuk janë e njëjta gjë.
Të falësh mund të nënkuptojë se nuk dëshiron më ta mbash zemërimin brenda vetes. Por kjo nuk do të thotë se duhet të vazhdosh të njëjtën marrëdhënie ose ta kthesh personin në vendin që kishte më parë.
Mund ta falim dikë dhe të largohemi. Mund të qëndrojmë, por të kuptojmë se besimi nuk mund të rikthehet.
Askush nuk është i detyruar të japë të njëjtin besim vetëm sepse personi tjetër ka kërkuar falje.
Si ta kuptoni nëse marrëdhënia ka ende një shans
Marrëdhënia mund të rindërtohet nëse personi që e ka cenuar besimin e kupton dëmin që ka shkaktuar dhe e dëshmon ndryshimin me sjellje të qëndrueshme.
Ai nuk kërkon që gjithçka të kthehet menjëherë si më parë, nuk fsheh informacione të reja dhe nuk e ndëshkon tjetrin për dyshimet apo kujdesin e shtuar.
Po aq e rëndësishme është që të dy personat të duan realisht të përpiqen. Njëri nuk mund ta shpëtojë i vetëm një marrëdhënie.
Kur largimi është zgjedhja më e mirë
Jo çdo marrëdhënie duhet shpëtuar. Duhet menduar seriozisht për largim kur personi vazhdon të gënjejë, minimizon atë që ka bërë, ju fajëson për veprimet e veta, kërkon falje pa ndryshuar asgjë, ju manipulon ose ju bën të dyshoni vazhdimisht në kujtesën dhe gjykimin tuaj.
Nëse ka kërcënime, kontroll, dhunë ose rrezik për sigurinë, prioritet nuk është rikthimi i besimit, por siguria dhe kërkimi i mbështetjes.
Besimi nuk kthehet si më parë – ndërtohet një i ri
Edhe kur marrëdhënia vazhdon, besimi zakonisht nuk rikthehet në formën e mëparshme. Ai mund të bëhet më realist dhe më i pjekur, por vetëm nëse fjalët dhe veprimet fillojnë të përputhen.
Prandaj pyetja më e rëndësishme nuk është vetëm: “A e dua ende këtë person?”, por edhe: A ndihem përsëri i sigurt pranë tij? A shoh ndryshim të vërtetë apo vetëm premtime të reja?
Dashuria mund të jetë arsye për të provuar përsëri. Por pa sinqeritet, përgjegjësi dhe siguri, vetëm dashuria nuk mjafton për një marrëdhënie të shëndetshme. /Telegrafi/