Si i kalon ditët në burg Maxwell, bashkëpunëtorja më e ngushtë e Epsteinit - publikohen pamjet brenda qelisë së burgut
Janë publikuar pamje të reja që zbulojnë jetën e përditshme të Ghislaine Maxwell ndërsa ndodhej në qelinë e burgut.
Maxwell, e dënuar për trafikim seksual të fëmijëve në lidhje me Jeffrey Epsteinin, ishte e vendosur në qendrën famëkeqe të paraburgimit Metropolitan në Brooklyn, ndërsa videoja u xhirua.
Pamjet e Maxwell duke udhëtuar rreth qelisë së saj janë publikuar pasi javën e kaluar një sasi e madhe dokumentesh të lidhura me Epsteinin u bë e disponueshme për publikun.
Video, e regjistruar nga një kamerë vëzhgimi më 1 korrik 2020, rreth orës 14:00, fillon me Maxwell duke pastruar qetësisht lavamanin e saj.
E veshur me uniformë të burgut portokalli, ajo shkon ngadalë drejt shtratit të saj ku shtrihet sërish. Një kombinezon portokalli rezervë ndodhet pranë jastëkut.
Më pas Maxwell ngrihet përsëri dhe ecën nga një qoshe në tjetrën të qelisë, përpara se të bëjë disa ushtrime.
Në fund, Maxwell, e cila mban edhe syze për të lexuar, shtrihet në shtrat, merr një libër dhe shtrihet duke e lexuar atë. Pamjet mbyllen me Maxwell që merr një frymëmarrje të thellë përpara se të vazhdojë të shtrihet.
Qendra Metropolitan, ku ajo ndodhej, është e njohur për kushtet e saj të vështira. Cameron Lindsay, ish‑drejtor i këtij burgu, e përshkroi atë si “një nga më problematiket” në Shtetet e Bashkuara.
Që nga koha kur video u xhirua, Maxwell është transferuar në një burg me siguri të ulët në Teksas, i njohur ndryshe si “Club Fed”. Ajo u zhvendos atje pas një takimi nëntë orësh me zëvendësprokurorin e përgjithshëm të SHBA‑s.
Maxwell ka krahasuar burgun e ri me “Liza në botën e çudirave”, duke nënvizuar ndryshimin drastik në jetën e saj që nga koha kur ishte bashkëpunëtore e Epsteinit. /Telegrafi/