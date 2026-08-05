Shuhet zjarri në Kavadar, zjarrfikësit mbeten në terren
Edhe pse zjarri në fshatin Raec është shuar plotësisht, ekipet e Njësisë Territoriale të Zjarrfikësve (NJTZ) Kavadar mbeten në terren, ku po kryejnë kontrolle të rregullta të të gjithë sipërfaqes së djegur.
Këtë e njoftoi sot pasdite nëpërmjet një postimi në Facebook kryetari i Komunës së Kavadarit, Mitko Jançev, theksoi se aktivitetet parandaluese vazhdojnë edhe pasi zjarri të jetë lokalizuar.
"Me raunde parandaluese dhe monitorim të kujdesshëm të situatës, po kontrollohen të gjitha pikat kritike, me qëllim që të reagohet në kohë nëse ndodh një rindezje. Siguria e qytetarëve dhe parandalimi i vatra të reja të nxehta mbeten përparësia më e lartë", shkroi Jançev./Telegrafi/
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