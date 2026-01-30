Shtylla e ekipit dhe lider absolut, Barcelona nuk pranon asnjë ofertë për yllin e skuadrës
Barcelona vazhdon të refuzojë ofertat për Raphinha, pavarësisht interesimit të madh nga klubet e Ligës Premier.
Sulmuesi brazilian po kalon një moment kulmor në karrierë dhe është shndërruar në një nga shtyllat kryesore të skuadrës, si për performancën në fushë ashtu edhe për rolin e tij udhëheqës.
Paraqitjet e tij këtë sezon e kanë vendosur Raphinhan mes lojtarëve më të mirë në botë.
Ai spikat për rregullsinë, aftësinë për të vendosur ndeshje të rëndësishme dhe për kontributin e gjithanshëm, si në sulm ashtu edhe në fazën mbrojtëse.
Në ‘Camp Nou’ nuk ka më dyshime: ai është një lojtar kyç i projektit sportiv aktual.
Forma e shkëlqyer ka sjellë oferta shumë të larta financiare, disa prej tyre mbi 100 milionë euro.
Megjithatë, drejtuesit e Barcelonës kanë qenë të prerë në qëndrimin e tyre, duke refuzuar edhe një propozim që thuhet se i afrohej 120 milionë eurove, pasi një largim i tillë do të dobësonte ndjeshëm ekipin.
Së bashku me Pedrin dhe Lamine Yamal, Raphinha konsiderohet pjesë e bërthamës që mban gjallë ambiciet e Barcelonës në La Liga dhe në Evropë.
Klubi e sheh atë si të pazëvendësueshëm në afatshkurtër dhe mesazhi është i qartë: vetëm një ofertë krejtësisht jashtë normales mund të ndryshojë këtë qëndrim. /Telegrafi/