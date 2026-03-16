Shtojca e famshme e Chrome çaktivizohet për përmbajtje programesh keqdashëse
A e përdorni shtesën e Chrome "Ruaj imazhin si Lloj"? Nëse po, ju jeni një nga më shumë se një milion përdorues që u zgjuan këtë mëngjes për të zbuluar se Google e ka çaktivizuar shtesën në shfletuesin tuaj të internetit Chrome.
Pse? Sipas njoftimit që informonte përdoruesit se shtesë ishte çaktivizuar, Chrome zbuloi se "Ruaj imazhin si Lloj" përmbante programe keqdashëse.
Shtojca është hequr gjithashtu nga dyqani Web i Chrome, transmeton Telegrafi.
"Ruaj imazhin si Lloj" ishte një mjet i thjeshtë por popullor që u lejonte përdoruesve të Chrome të klikonin me të djathtën mbi çdo imazh në internet, dhe menjëherë të zgjidhnin nëse do ta ruanin atë si skedar PNG, JPG ose WebP.
Aktualisht nuk është e qartë se në çfarë aktiviteti të keq ishte përfshirë shtesa "Ruaj imazhin si Lloj" të Chrome.
Siç thekson Autoriteti i Android, disa tema në Reddit u shfaqën gjatë ditëve të fundit duke diskutuar problemet me shtesën.
Duket sikur përdoruesit e "Ruaj imazhin si Lloj" nuk duhet të shqetësohen për ndonjë nga të dhënat e tyre të ndjeshme që mund të vidhen nga shtesë.
Sipas përdoruesve të Reddit që shqyrtuan kodin e shtesës, duket se Ruaj imazhin si Lloj, ka zëvendësuar kodet e bashkëpunëtorëve me faqe si Amazon dhe Best Buy për të vjedhur komisione nga përdoruesit e saj.
"Unë i hodha të dhënat që shtesa ruante dhe gjeta faqet që po qasej," tha AdamConwayIE.
"Po përdorte karmanow me mbi 578 faqe gati për t'u përdorur. Do të ngarkonte një faqe në atë iFrame të fshehur me kodin e bashkëpunëtorit dhe kjo do të zëvendësonte një ekzistuese në shfletuesin tuaj", shtoi ai.
E njëjta shtesë në shfletuesin Microsoft Edge u sinjalizua për sjellje të ngjashme më shumë se një vit më parë edhe në Reddit.
Sipas XDA Developers, shtesës Chrome duket se është dokumentuar se ka pasur problemin për po aq kohë, pavarësisht se Google e kishte paraqitur më parë në Chrome Web Store.
Një faqe e arkivuar për shtesën Chrome të hequr që atëherë tregon se "Ruaj imazhin si Lloj" kishte më shumë se një milion përdorues.
Shtesa gjithashtu mori më shumë se 1,700 vlerësime dhe kishte një vlerësim prej 4.2 nga 5 yje.
Do të shohim nëse Google e lejon përsëri në Chrome Web Store nëse problemi është zgjidhur. /Telegrafi/