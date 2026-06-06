Sa shpesh duhet të restartohet ruteri dhe modemi për internet më të shpejtë
Kur faqet e internetit nuk hapen ose videot vazhdimisht ngecin në “buffer”, një nga gjërat e para që duhet provuar është restartimi i routerit dhe modemit, pasi kjo mund të zgjidhë shumë probleme me Wi-Fi ose lidhjen me internetin.
Restartimi funksionon si një rinisje e thjeshtë e pajisjes: softueri i routerit dhe modemit fiket dhe ndizet sërish nga e para.
Kur restartoni modemin, ai rilidhet me ofruesin tuaj të internetit (ISP). Disa routerë, sidomos ata më të vjetrit, mund të ngadalësohen me kalimin e kohës, dhe një restart i shpejtë shpesh e rregullon këtë.
Nuk është e nevojshme të bëni “reset” (rikthim në gjendje fabrike), sepse kjo është diçka tjetër: reseti fshin të gjitha cilësimet dhe e kthen pajisjen në gjendjen fillestare. Ai përdoret vetëm si zgjidhje e fundit kur asgjë tjetër nuk funksionon.
Në përgjithësi, nuk ka një rregull të saktë sa shpesh duhet restartuar routeri, por ekspertët rekomandojnë që të paktën një herë në muaj të bëhet një restart për të pastruar memorien dhe për të përmirësuar stabilitetin e lidhjes. /Telegrafi/