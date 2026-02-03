Shtohen zërat për largimin e Guardiolas nga Man City
E ardhmja e Pep Guardiolas te Manchester City duket se pritet të marrë një kthesë në përfundim të sezonit me spanjollin që mund të largohet pas më shumë se një dekade në krye të “Qytetarëve”, ku fitoi çdo trofe të mundshëm.
Gazetari David Ornstein ka folur për të ardhmen e Guardiolës te klubi nga Etihad dhe duket se trajneri legjendar është shumë pranë largimit.
“Mendoj se ka një shans jashtëzakonisht të fortë që Pep Guardiola të largohet në fund të sezonit. Ai nënshkroi një kontratë dyvjeçare, por edhe brenda Cityt, në nivele të larta, pritej që kontrata të zgjaste një vit, deri në momentin kur u njoftua”, ka thënë fillimisht Ornstein.
“Dhe ekziston një ndjenjë në industri se dy vitet ishin për të blerë kohë. Sigurisht, ai mund ta shihte të mbaronte atë periudhë, por gjithashtu ishte ndoshta një vendim i zgjuar dhe i arsyeshëm që ishte hartuar për të mbajtur larg tij një pjesë të presionit dhe shqyrtimit në këtë sezon".
“Kjo nuk ka funksionuar vërtet sepse City ka qenë duke folur me kandidatë potencialë nëse ai largohet. Kam raportuar shumë për Enzo Marescën që zhvilloi biseda me Manchester Cityn ose individë në emër të tyre, për të cilët ai ishte i detyruar nga kontrata e tij t’i informonte Chelsean. Dhe e gjitha kjo doli në pah rreth kohës së largimit të tij”.
“Ekziston një ndjenjë shumë e fortë midis njerëzve me të cilët flas në industri se Maresca - i cili është shumë e vlerësuar në City, ka punuar atje më parë - absolutisht do të përfshihet kur të bëhet një ndryshim, dhe ndoshta kjo të jetë në verë”.
“E vetmja gjë që po dëgjojmë më me zë të lartë se kurrë më parë është se njerëzit në pozicione të forta mendojnë se Guardiola po largohet; nuk po e themi këtë me bindje të hekurt, nuk po themi se është e garantuar, dhe ai ka të drejtë të mësojë se e ka marrë vendimin e tij vonë, duke ndryshuar mendje kur ka qenë i bindur të largohet”.
“Pra, nuk mund ta thuash me siguri absolute. Por, me mënyrën se si po shkon sezoni, gjërat nuk duken plotësisht në rregull; ndoshta komentet e Rodrit e përgënjeshtrojnë këtë - një nga djemtë më elokuentë, të pjekur, të arsimuar dhe mbresëlënës, fituesi i Topit të Artë flet në një mënyrë mjaft qesharake me atë konspiracion [të gjyqtarit]”.
“Askush nuk e mohon që Pep Guardiola mund të jetë në rrugë largimi gjatë verës, edhe kur i bëhet kjo pyetje në konferenca për shtyp, ai është i ngopur me këtë pyetje. Por ai kurrë nuk e ka mbyllur plotësisht dhe nuk ka thënë, 'Do të qëndroj', ai ka mundësinë ta bëjë. Do të duhet të presim dhe të shohim, por është një mundësi”, përfundoi gazetari i njohur. /Telegrafi/