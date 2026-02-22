Shtetet arabe dhe islamike protestojnë kundër komenteve të ambasadorit të SHBA-së në Izrael mbi zgjerimin e tokës së Izraelit
Qeveritë arabe dhe myslimane kanë dënuar vërejtjet e bëra nga ambasadori i SHBA-së në Izrael, Mike Huckabee, i cili sugjeroi që Izraeli do të justifikohej në marrjen e një pjese të gjerë të Lindjes së Mesme mbi baza biblike.
Në një intervistë me komentatorin konservator amerikan Tucker Carlson, Huckabee u pyet nëse Izraeli kishte të drejtë në një zonë që prezantuesi tha se ishte, sipas Biblës, "në thelb e gjithë Lindja e Mesme", transmeton Telegrafi.
Ambasadori tha "do të ishte mirë nëse do ta merrte të gjithën". Por ai shtoi se Izraeli nuk po kërkonte ta bënte këtë, përkundrazi po "kërkon të paktën të marrë tokën që tani e pushton" dhe të mbrojë popullin e saj.
Në një deklaratë të përbashkët, më shumë dhjetëra qeverish, përfshirë Jordaninë, Egjiptin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, i quajtën komentet "të rrezikshme dhe nxitëse", dhe një kërcënim për përpjekjet për t'i dhënë fund luftës në Gaza.
Në intervistën, të publikuar të premten, Carlson e shtyu ambasadorin mbi interpretimin e tij të një vargu biblik, i cili prezantuesi pretendoi se sugjeronte që Izraeli kishte të drejtë në tokën midis lumit Nil në Egjipt dhe Eufratit në Siri dhe Irak.
Huckabee tha se "do të ishte një copë e madhe toke", por theksoi se "nuk mendoj se kjo është ajo për të cilën po flasim këtu sot".
"Ata nuk po kërkojnë të kthehen për të marrë të gjitha këto, por po kërkojnë të paktën të marrin tokën që tani e kanë zënë, në të cilën tani jetojnë, tani e zotërojnë në mënyrë legjitime dhe është një strehë e sigurt për ta", shtoi ai.
Ai tha gjithashtu se vërejtja e tij e mëparshme se Izraeli mund ta merrte "të gjithën", kishte qenë disi "hiperbolike".
Pas publikimit të intervistës, ministria e Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe lëshoi deklaratën në emër të qeverive të ndryshme dhe aktorëve të tjerë, duke shprehur "dënim të fortë dhe shqetësim të thellë" në lidhje me komentet.
Deklarata tha se Huckabee kishte "treguar se do të ishte e pranueshme që Izraeli të ushtronte kontroll mbi territoret që i përkasin shteteve arabe, përfshirë Bregun Perëndimor të pushtuar".
Ajo tha se vërejtjet shkelnin ligjin ndërkombëtar dhe kundërshtonin drejtpërdrejt planin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në Gaza, duke përfshirë përpjekjet për të krijuar "një horizont politik për një zgjidhje gjithëpërfshirëse që siguron që populli palestinez të ketë shtetin e tij të pavarur".
Deklarata vazhdoi: "Ministria riafirmoi se Izraeli nuk ka asnjë lloj sovraniteti mbi Territorin e Pushtuar Palestinez ose ndonjë tokë tjetër arabe të pushtuar".
"Ata përsëritën refuzimin e tyre të vendosur të çdo përpjekjeje për të aneksuar Bregun Perëndimor ose për ta ndarë atë nga Rripi i Gazës, kundërshtimin e tyre të fortë ndaj zgjerimit të aktiviteteve të vendbanimeve në Territorin e Pushtuar Palestinez dhe refuzimin e tyre kategorik të çdo kërcënimi ndaj sovranitetit të shteteve arabe", u tha ndër tjera.
Deklarata tha se u nënshkrua nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti, Jordania, Indonezia, Pakistani, Turqia, Arabia Saudite, Katari, Kuvajti, Omani, Bahreini, Libani, Siria dhe Shteti i Palestinës, si dhe Organizata e Bashkëpunimit Islamik, Lidhja Arabe dhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit.
Huckabee ka shprehur shpesh mbështetjen e tij për aneksimin izraelit të Bregut Perëndimor të pushtuar, duke kundërshtuar dekada të tëra të politikës amerikane.
Izraeli ka ndërtuar rreth 160 vendbanime që strehojnë 700,000 hebrenj që kur pushtoi Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor - tokë që palestinezët duan, së bashku me Gazën, për një shtet të ardhshëm të shpresuar - gjatë luftës së Lindjes së Mesme të vitit 1967. Rreth 3.3 milionë palestinezë jetojnë së bashku me ta.
Vendbanimet janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar - një qëndrim i mbështetur nga një mendim këshillimor i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në vitin 2024.
Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, tha në atë kohë se gjykata kishte marrë një "vendim gënjeshtrash" dhe këmbënguli se "populli hebre nuk është pushtues në tokën e tij".
Qeveritë e njëpasnjëshme izraelite kanë lejuar rritjen e vendbanimeve. Megjithatë, zgjerimi është rritur ndjeshëm që kur Netanyahu u kthye në pushtet në fund të vitit 2022 në krye të një koalicioni të krahut të djathtë, pro-kolonistëve, si dhe fillimi i luftës në Gaza, e shkaktuar nga sulmi vdekjeprurës i Hamasit më 7 tetor 2023 ndaj Izraelit.
Më shumë se 72,000 palestinezë janë vrarë në ofensivën ushtarake pasuese të Izraelit, sipas ministrisë së shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi në Gaza. /Telegrafi/