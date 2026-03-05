Shtetasit e Maqedonisë janë evakuuar nga Izraeli, u nisën drejt Shkupit me avion qeveritar
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme njoftoi se ka koordinuar plotësisht procesin e evakuimit të shtetasve të Maqedonisë nga Izraeli, të cilët pasditen e sotme u nisën nga Sharm el-Sheikh drejt Shkupit me avionin qeveritar.
Sipas njoftimit, bëhet fjalë për një proces që kërkoi angazhim serioz të përfaqësive diplomatiko-konsullore, respektim të rreptë të procedurave të sigurisë dhe koordinim të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve kompetente.
Nga Ministria bëjnë të ditur gjithashtu se është përmbyllur procedura për lidhjen e një kontrate me një kompani, e cila pritet që në ditët në vijim të fillojë realizimin e fluturimeve për evakuimin e shtetasve të Maqedonisë edhe nga zonat e tjera të prekura, në koordinim me përfaqësitë diplomatiko-konsullore.
Institucionet theksojnë se përfaqësitë diplomatiko-konsullore mbeten në dispozicion 24 orë për qytetarët e Maqedonisë për çdo ndihmë dhe mbështetje të nevojshme.