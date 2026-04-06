Shtëpia e Bardhë: Trump nuk e ka miratuar idenë e armëpushimit me Iranin
Një nga zhvillimet më të mëdha të sotme deri më tani ka qenë rritja e raportimeve për bisedime të mundshme për armëpushim.
Një plan "me dy nivele", me sa duket i ndërmjetësuar nga Pakistani - që përbëhet nga një armëpushim fillestar i menjëhershëm, i ndjekur nga një marrëveshje më e përhershme - me sa duket i është paraqitur si Iranit ashtu edhe SHBA-së, sipas një burimi që foli për agjencinë e lajmeve Reuters.
Por kjo me sa duket është e ndarë nga një plan tjetër i raportuar, për të cilin NBC News thotë se është pranuar nga Shtëpia e Bardhë.
I pyetur në lidhje me raportet për një propozim për armëpushim 45-ditor për luftën, një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë kërkoi kujdes në raportimin se sa përfundimtar ishte ai.
“Është një nga shumë gjërat që po diskutohen dhe presidenti nuk e ka miratuar idenë", tha zyrtari.
Raportet e mëngjesit të sotëm në lidhje me planin e Pakistanit sugjeruan se ai do të përfshinte një armëpushim të menjëhershëm, i ndjekur nga 15 deri në 20 ditë për të finalizuar një zgjidhje më të gjerë.
Por një numër raportimesh mediatike të dielën përmendën propozimin për armëpushim 45-ditor, i cili me sa duket doli nga "negociatat e thella" midis SHBA-së dhe Iranit.
Këto bisedime me sa duket u nxitën nga afati i fundit i Trumpit që Irani të lejojë përsëri të gjithë trafikun përmes Ngushticës së Hormuzit.
Në një përsëritje të kërcënimeve të ngjashme të mëparshme, Trump ka paralajmëruar se SHBA-të do të synojnë termocentralet dhe urat nëse Irani nuk i përmbush detyrimet deri atëherë. /Telegrafi/