Shtëpia e Bardhë tregon objektivat e operacionit "Furia Epike" në Iran
Shtëpia e Bardhë ka dhënë informacion të detajuar mbi “Operacionin Furia Epike”, duke theksuar se ky nuk përbën një luftë të plotë, por një “operacion të madh luftarak” me objektiva strategjike të qarta.
Zyrtarët amerikanë nënvizojnë se ky operacion është planifikuar me kujdes dhe ka për qëllim të adresojë kërcënime specifike, pa e zhvendosur vendin në një konflikt të gjerë ushtarak.
Objektivat kryesore të operacionit përfshijnë:
Demilitarizimin e Iranit – përfshirë shkatërrimin e forcave raketore, impianteve të prodhimit dhe flotës detare;
Eliminimin e regjimit terrorist që qeveris vendin;
Mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara nga kërcënimet aktuale dhe të ardhshme;
Parandalimin që Irani të zotërojë armë bërthamore, duke synuar të shmangë rrezikun e një konflikti bërthamor në rajon.
Analistët e sigurisë theksojnë se operacioni, edhe pse nuk përbën një luftë të plotë, është një ndërhyrje me ndikim të madh dhe mund të ketë pasoja të gjera në stabilitetin e Lindjes së Mesme.
Ekipet diplomatike dhe ushtarake të SHBA-së janë në gatishmëri për të monitoruar situatën, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ndjek me kujdes zhvillimet e fundit. /Telegrafi/