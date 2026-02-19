Shtëpia e Bardhë thotë se Irani do të ishte 'i mençur' të arrinte një marrëveshje, ndërsa SHBA-të rrisin praninë ushtarake
Shtëpia e Bardhë ka paralajmëruar se Irani do të ishte "shumë i mençur" të bënte një marrëveshje me SHBA-në, mes raportimeve se presidenti Donald Trump po shqyrton veprime të reja ushtarake kundër Republikës Islamike.
Sekretarja e shtypit Karoline Leavitt tha në një konferencë për shtyp se Trump ende shpresonte për një zgjidhje diplomatike mbi programin bërthamor të Teheranit, transmeton Telegrafi.
Komentet e saj vijnë ndërsa SHBA-të lëvizin një luftanije të dytë në rajon dhe një ditë pasi u raportua përparim në bisedimet SHBA-Iran në Zvicër.
Mediat amerikane raportuan të mërkurën se Trump kishte diskutuar opsionet e sulmit me këshilltarët, dhe se një sulm amerikan mund të ndodhte që të shtunën. Verën e kaluar ushtria amerikane nisi sulme në tre objekte bërthamore iraniane.
Trump ende nuk kishte marrë një vendim përfundimtar nëse do të sulmonte dhe bisedat në vazhdim u përshkruan si të rrjedhshme, thanë burime për CBS News.
Leavitt u tha gazetarëve të mërkurën se kishte "shumë arsye dhe argumente që mund të jepeshin për një sulm kundër Iranit".
Ajo iu referua sulmeve amerikane në qershor, duke shtuar: "Irani do të ishte shumë i mençur të bënte një marrëveshje me presidentin Trump dhe me administratën e tij".
Edhe pse nuk dukej se kishte dalë ndonjë përparim nga bisedimet indirekte të së martës në Gjenevë, të dyja palët treguan se kishte pasur hapa në drejtimin e duhur.
Irani tha se ishte arritur një mirëkuptim me SHBA-në mbi "parimet kryesore udhëzuese" që do të krijojnë kuadrin e përpjekjeve për të zgjidhur mosmarrëveshjen rreth programit bërthamor të Teheranit. Ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi shtoi se ende duhej bërë punë.
SHBA-ja tha se "është bërë përparim" dhe Badr Albusaidi, ministri i Jashtëm i Omanit, i cili po ndërmjetëson bisedimet, tha se negociatat "përfunduan me përparim të mirë" mbi qëllimet e përbashkëta dhe çështjet teknike.
I pyetur në lidhje me negociatat e Gjenevës, sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë tha se Uashingtoni dhe Teherani ishin ende "shumë larg" në disa çështje kyçe.
"Mendoj se dëgjuat nga administrata dhe departamenti i shtetit dje se është bërë pak përparim, por ne jemi ende shumë larg në disa çështje", tha Leavitt.
"Unë besoj se iranianët pritet të na kthehen me disa detaje më shumë në dy javët e ardhshme, dhe kështu presidenti do të vazhdojë të vëzhgojë se si do të zhvillohet kjo", shtoi ajo.
Leavitt nuk pranoi të thoshte nëse Izraeli do të përfshihej në vendimin e SHBA-së.
Më parë gjatë javës, Irani tha se kishte arritur një mirëkuptim me SHBA-në mbi "parimet kryesore udhëzuese" për të zgjidhur mosmarrëveshjen e tyre mbi programin bërthamor të Teheranit.
Irani ka thënë se dëshiron të përqendrojë diskutimet në programin e tij bërthamor dhe heqjen e mundshme të sanksioneve ekonomike, ndërsa Uashingtoni tregoi më parë se dëshironte që zhvillimi i raketave të Iranit të ishte pjesë e çdo bisedimeje.
SHBA-të dhe aleatët e saj evropianë dyshojnë se Irani po lëviz drejt zhvillimit të një arme bërthamore, diçka që Teherani e ka mohuar gjithmonë. /Telegrafi/