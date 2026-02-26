Shtëpia e Bardhë shton presionin mbi Kolumbinë për shkak të bosit serb të drogës, Trump kërkon ekstradimin e tij
Një takim midis dy trafikantëve të drogës në rajonin e xhunglës së Amazonës, Putumayo, është bërë një levë e re presioni për Donald Trump mbi qeveritë e Kolumbisë dhe Venezuelës, shkruan El Pais.
Një raport i inteligjencës amerikane zbulon se Giovanny Andrés Rojas, i njohur edhe si "Araña", udhëheqësi kryesor i Komandës Kufitare dhe aktualisht i burgosur në burgun La Picota në Bogotá, po bën marrëveshje të paligjshme me bosin serb Antun Mrdeza, i cili mbahet në Venezuelë që nga viti 2025.
Shtëpia e Bardhë ka kërkuar dorëzimin e të dy kriminelëve dhe çështja ka qenë duke formësuar diskutimet midis udhëheqësve të tre vendeve, transmeton Telegrafi.
Në fakt, takimi i parë midis presidentit kolumbian Gustavo Petro dhe presidentes në detyrë të Venezuelës, Delcy Rodríguez - i cili pritet në ditët në vijim - ka të bëjë me më shumë sesa thjesht forcimin e lidhjeve.
Një burim qeveritar që e këshilloi Petron përpara takimit të tij me Trump i tha El Pais se ata duhet të bien dakord për logjistikën që Kolumbia të kërkojë transferimin e Mrdezës, pas arratisjes të bosit në maj 2023 nga aeroporti i Rionegro, i cili i shërben qytetit të Medellín. Pasi të mbërrinte në Kolumbi, Shtetet e Bashkuara do të kërkonin ekstradimin e tij.
"Kërkesa e tij direkt nga Venezuela ishte marrë në konsideratë, por shpjegimi i dhënë është se, megjithëse marrëdhëniet janë rivendosur, ato mund të ndryshojnë shpejt", tha burimi. Prandaj, Kolumbia do të vepronte si ndërmjetës dhe garantues.
Antun Mrdeza, i njohur edhe si "Nikola Boros", konsiderohet nga autoritetet kolumbiane si një nga anëtarët e të ashtuquajturit Bordi i Ri i Trafikimit të Drogës, një rrjet transnacional që, sipas qeverisë Petro, bashkon bosët nga Amerika Latine dhe Evropa të cilët punojnë së bashku për të lëvizur dërgesat më të mëdha të kokainës në botë.
Trafikanti serb, i cili ka raste të hapura në shtatë vende, lëvizi lirshëm nëpër disa qytete kolumbiane në maj 2023 pasi u arratis në aeroport. Atje, ai u kërkoi oficerëve që e ruanin leje për të blerë ujë dhe shfrytëzoi rastin për t'u arratisur me një Audi që shkonte drejt qytetit të Calit.
Raporti thotë se atje "ai u takua me bashkëpunëtorë të besuar përgjegjës për financat, pastrimin e parave dhe sigurimin e shitësve lokalë të drogës".
Më vonë ai udhëtoi për në departamentin e Putumayo, në pyllin e shiut të Amazonës në kufirin me Ekuadorin. Sipas dokumentit, gjatë atij takimi "ai u bashkua me Arañan për të trafikuar drogë".
Këto takime me trafikantin kolumbian u regjistruan nga agjentët e inteligjencës së Administratës Kundër Drogës (DEA), të cilët e vunë Arañan në shënjestër të Shteteve të Bashkuara dhe shkaktuan një alarm të Interpolit kundër tij.
Nga Putumayo, sipas autoriteteve, trafikanti serb shkoi në Guayaquil në Ekuador, ku i mbijetoi një sulmi. "Ai u strehua në Venezuelë, ku u kap më 22 maj 2025".
Atë ditë, Diosdado Cabello, si Ministër i Brendshëm i Venezuelës, njoftoi se Garda Kombëtare Bolivariane kishte ndaluar më shumë se 70 persona që dyshohej se ishin bashkëpunëtorë të udhëheqëses së opozitës venezuelase María Corina Machado - përfshirë Mrdezën.
Emri i tij u shfaq në një listë të gjatë gazetarësh, aktivistësh, mbrojtësish të të drejtave të njeriut dhe figurave politike. Rishfaqja e tij jo vetëm që alarmoi Kolumbinë, e cila kishte humbur gjurmët e tij dy vjet më parë, por gjithashtu rihapi çështjet në Republikën Dominikane dhe Itali.
Sipas raportit, shtetasi serb është bashkëpunëtor i Alejandro Salgado Vega, i njohur edhe si "El Tigre", trafikantit më të kërkuar të drogës në Spanjë dhe mendohet se fshihet në Dubai.
Sipas Zyrës së Prokurorit Spanjoll Kundër Narkotikëve, ai është pjesë e një rrjeti që trafikoi kokainë me vlerë më shumë se 100 milionë euro (118 milionë dollarë) të fshehur në ananas midis viteve 2020 dhe 2021.
Brenda rrjetit transnacional, specialiteti i supozuar i serbit është koordinimi i rrugëve Bolivi-Uruguai dhe Kolumbi-Ekuador-Brazil. Lëvizjet e tij përmes Amazonës kolumbiane përputhen me këto korridore.
Geovanny Andrés Rojas, shtetasi kolumbian i identifikuar në raportet e inteligjencës amerikane si një nga furnizuesit e kokainës së Mrdeza-s, mbeti i lirë deri në shkurt 2025.
Ai ishte emëruar nga qeveria si negociator paqeje me grupin e armatosur Komandot Kufitare, një përcaktim ligjor që pezulloi urdhër-arrestet e tij. Pavarësisht këtij statusi, ai u ndalua. Operacioni nuk u zhvillua në xhungël, as nuk kërkoi përdorimin e forcës.
Araña u arrestua në hotelin Marriott në Bogota, ndërsa negociatorët nga struktura e tij e armatosur po takoheshin me delegatët e qeverisë për të shqyrtuar raundin e tretë të bisedimeve.
Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm hyri me vrull në takim dhe, përpara medias kombëtare, e arrestoi atë me kërkesë të Shteteve të Bashkuara. Që atëherë, ai është mbajtur në burgun La Picota në të njëjtin qytet, duke pritur nënshkrimin e Presidentit Gustavo Petro për ekstradimin e tij.
Kërkesa është vonuar për gati një vit. Një komitet sekret diplomatik në Shtetet e Bashkuara - i zbuluar nga El Pais - kishte ndërmjetësuar me Trumpin për të ulur tensionet dhe për të justifikuar vonesën.
Qeveria Petro ka refuzuar të nënshkruajë autorizimin sepse kjo do të rrezikonte negociatat që po zhvillohen me të ashtuquajturin Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Koordinatori Kombëtar i Ushtrisë Bolivariane), grupi disident të cilit i përkasin Komandot Kufitare.
Në vend të kësaj, Kolumbia pranoi të dërgonte Andrés Felipe Marín, i njohur si "Pipe Tuluá", i cili zbarkoi në Shtetet e Bashkuara më 3 shkurt, të njëjtën ditë kur Petro dhe Trump u takuan. Marrëveshja u përmbush brenda afatit të saj.
Më 29 janar, presidenti Petro i lëshoi një ultimatum Arañas: grupi i tij duhej të zhdukte 15,000 hektarë drogë në Putumayo brenda 10 ditëve. Kanë kaluar njëzet ditë që nga ky kërcënim dhe ekstradimi mbetet në pritje.
Qeveria kolumbiane argumenton se miratimi i ekstradimit mund të rrezikojë ende procesin e paqes në vazhdim, kështu që vendimi mbetet në pritje ndërsa qeveria peshon pasojat e tij. Rasti i Arañas është bllokuar midis presionit ndërkombëtar dhe llogaritjeve politike të vetë qeverisë. Dhe urdhri i ekstradimit nga administrata Trump është ende në pritje. /Telegrafi/