Shtëpia e Bardhë reagon pas pretendimeve se Trump kishte kontaktuar policinë për Epstein
Sekretarja për shtyp e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, të martën refuzoi të thotë nëse presidenti amerikan, Donald Trump kishte pasur një telefonatë me Departamentin e Policisë së Palm Beach, Florida, në mesin e viteve 2000 lidhur me Jeffrey Epstein.
“Faleminderit Zotit që po e ndaloni”, thuhet se ka thënë Trump gjatë telefonatës, sipas një dokumenti të publikuar së fundmi. “Të gjithë e kanë ditur se ai ka qenë duke i bërë këto gjëra”, shtoi ai.
Leavitt tha se nuk mund të konfirmonte nëse telefonata kishte ndodhur, shkruan cnn.
“Ishte një telefonatë që mund të ketë ndodhur ose jo në vitin 2006, nuk e di përgjigjen për atë pyetje”, tha ajo gjatë një konference për shtyp.
“Ajo që po ju them është ajo që presidenti Trump ka thënë gjithmonë: se ai e përzuri Jeffrey Epstein nga klubi i tij Mar-a-Lago sepse Jeffrey Epstein ishte një pervers dhe kjo mbetet e vërtetë”, shtoi Leavitt.
Kjo e fundit argumentoi gjithashtu se, nëse telefonata ka ndodhur, ajo “e vërteton” rrëfimin e Trumpit se ai pati një prishje marrëdhëniesh me Epstein në fillim të viteve 2000 dhe i ndërpreu lidhjet me të.
Përshkrimi i telefonatës, i cili u përfshi në dosjet e Epstein të publikuara së fundmi nga Departamenti i Drejtësisë, megjithatë ngre pyetje të reja mbi atë se çfarë dinte Trump për shkallën e krimeve të Epstein.
Sipas dokumentit të FBI-së që përmbledh telefonatën me shefin e atëhershëm të policisë së Palm Beach, Michael Reiter, Trump gjithashtu tha se kishte qenë një herë pranë Epstein kur ishin të pranishëm adoleshentë dhe se ai “u largua menjëherë prej andej”. /Telegrafi/