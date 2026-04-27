Shtëpia e Bardhë fajëson demokratët për nxitje të dhunës politike
Shtëpia e Bardhë u përpoq t'ua hidhte fajin për rritjen e dhunës politike demokratëve, me sekretaren e shtypit Karoline Leavitt që tregoi një listë të gjatë vërejtjesh nga zyrtarët e zgjedhur demokratë - duke lënë mënjanë retorikën nxitëse që vinte nga republikanët dhe vetë presidenti.
Presidenti Donald Trump, i cili ka përdorur shpesh retorikë nxitëse kundër kundërshtarëve të tij politikë, fillimisht bëri thirrje për unitet pas një incidenti me të shtëna në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë të shtunën në mbrëmje.
Por në një intervistë me CBS News të dielën, ai paralajmëroi se "gjuha e urrejtjes" e demokratëve është "shumë e rrezikshme", transmeton Telegrafi.
Leavitt të hënën lexoi një përzgjedhje komentesh nga udhëheqësit demokratë, përfshirë udhëheqësin e pakicës në Dhomën e Përfaqësuesve Hakeem Jeffries, guvernatorin Josh Shapiro të Pensilvanisë, senatorin Alex Padilla të Kalifornisë, senatoren Elizabeth Warren të Massachusetts, senatorin Adam Schiff të Kalifornisë, senatorin Ed Markey të Massachusetts, guvernatorin JB Pritzker të Illinois, përfaqësuesen Ayanna Pressley të Massachusetts dhe përfaqësuesen LaMonica McIver të New Jersey.
“Këta janë zyrtarë të zgjedhur demokratë që bëjnë thirrje për luftë kundër presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe mbështetësve të tij”, tha Leavitt.
“Kur ke njerëz në pozita pushteti që thonë gjëra të tilla çdo ditë për vite me radhë, po frymëzon dhunë nga njerëz që janë tashmë të sëmurë mendorë, dhe kjo është ajo që kemi parë kundër këtij presidenti për një kohë shumë të gjatë”, shtoi ajo.
Dhuna politike ka synuar ligjvënësit dhe të dashurit e tyre në të dyja anët e altarit në vitet e fundit - nga të shtënat me armë ndaj aktivistit konservator Charlie Kirk në një universitet të Utah deri te vrasja e përfaqësueses së Dhomës së Përfaqësuesve të Minesotës, Melissa Hortman dhe burrit të saj, deri te një zjarrvënie në shtëpinë e Shapiros dhe sulmi ndaj Paul Pelosi-t. /Telegrafi/