Prokurori i qarkut të Los Angelesit e përshkruan familjen e të dyshuarit si "njerëz të mirë"
Prokurori i Qarkut të Los Angelesit, Paul Thompson, i cili i tha Los Angeles Times se jeton pranë familjes së Cole Tomas Allen, i përshkroi prindërit e të dyshuarit si "njerëz të mirë" në një email drejtuar CNN.
Thompson specifikoi se ai "po përgjigjej si qytetar privat dhe jo si përfaqësues i punës sime", transmeton Telegrafi.
Ai aktualisht po kandidon për zgjedhjet në Gjykatën e Lartë të Qarkut të Los Angelesit dhe është mbështetur nga Partia Demokratike e qarkut.
Prokurori tha se i takoi prindërit e Allenit kur ata u zhvendosën në shtëpinë e tyre rreth 3-4 vjet më parë, por "nuk pati praktikisht asnjë ndërveprim" me Allenin, i cili është identifikuar nga burimet si i dyshuari për të shtënat në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë.
"Ai nuk bëri shumë kontakt me sy kur e pashë, dhe ndoshta i thashë 'përshëndetje' një ose dy herë", shkroi ai.
"E pashë vetëm kalimthi dhe nuk vura re ndonjë ndryshim në sjelljen e tij", shtoi ai.
Thompson e përshkroi familjen si "të qetë".
"Nuk vura re kurrë asgjë që bie në sy", tha ai. /Telegrafi/